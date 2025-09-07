Det blev en oerhört dramatisk sista dag av kvalspelet i TV-pucken på pojksidan.

Nu är det klart vilka åtta lag som går vidare till slutspel – och det blev då en stor skräll.

Småland och Stockholm Syd var två av de starkaste lagen i kvalspelet. Foto: Bildbyrån (Montage)

24 lag har blivit åtta.

Kvalspelet i klassiska TV-pucken är nu avklarat. De fyra grupperna avgjordes under söndagen och det är nu klart vilka åtta lag som kommer att göra upp om den åtråvärda pokalen i slutspelet.

Här kommer en genomgång av dagens resultat och hur tabellerna slutade:

Grupp A

Så gick det i söndagens matcher:

Hälsingland – Dalarna 0–5

Örebro län – Västmanland 3–2

Gästrikland – Värmland 5–6 OT

Västmanland – Hälsingland 5–4

Värmland – Örebro län 6–2

Dalarna – Gästrikland 2–4

Tabellen:

1. Värmland – 12 poäng (+14)

2. Gästrikland – 11 poäng (+13)

3. Örebro län – 9 poäng (+6)

4. Dalarna – 8 poäng (+2)

5. Västmanland – 5 poäng (-5)

6. Hälsingland – 0 poäng (-30)

De går vidare:

Det blev högdramatiskt i grupp A under söndagen. Värmland säkrade sin plats i semifinalen genom att besegra både Gästrikland och Örebro i dagens matcher. Därmed går Värmland vidare som gruppetta efter att inte ha förlorat en enda match under ordinarie tid där de endast förlorade öppningsmatchen mot Dalarna efter straffläggning.

Det andra laget att gå vidare till slutspel avgjordes dock inte förrän i dagens absolut sista match. Dalarna och Gästrikland ställdes nämligen mot varandra i en rejäl nagelbitare under söndagseftermiddagen eftersom att båda låg på åtta poäng inför matchen. Vinnaren skulle med andra ord säkra avancemang. Gästrikland var starkast i den avgörande gruppspelsmatchen och besegrade Dalarna med 4-2 för att ta sig vidare till slutspel.

Grupp B

Så gick det i söndagens matcher:

Gotland – Stockholm Nord 0–15

Uppland – Östergötland 2–5

Stockholm Syd – Södermanland 4–1

Östergötland – Gotland 6–3

Södermanland – Uppland 2–1

Stockholm Nord – Stockholm Syd 3–5

Tabellen:

1. Stockholm Syd – 15 poäng (+24)

2. Stockholm Nord – 12 poäng (+29)

3. Södermanland – 8 poäng (+1)

4. Östergötland – 7 poäng (-9)

5. Uppland – 3 poäng (-10)

6. Gotland – 0 poäng (-35)

De går vidare:

Föga förvånande är det Stockholmslagen som drar det längsta strået i grupp B. Det fanns en möjlighet för Södermanland att kunna skrälla sig till slutspel eftersom att de ställdes mot Stockholm Syd under söndagen men det gick inte vägen för Södermanland. I stället vann Stockholm Syd med 4-1 för att säkra avancemang till slutspelet. Stockholmslagen möttes sedan i en gruppfinal i dagens sista match, där Stockholm Syd vann med 5-3 för att säkra gruppsegern.

Syd var därmed perfekta i kvalspelet med fem vinster på fem matcher.

Grupp C

Så gick det i söndagens matcher:

Jämtland/Härjedalen – Ångermanland 4–2

Medelpad – SIF-laget 1–2

Västerbotten – Norrbotten 1–4

SIF-laget – Jämtland/Härjedalen 2–5

Norrbotten – Medelpad 0–1

Ångermanland – Västerbotten 2–3

Tabellen:

1. Norrbotten – 12 poäng (+11)

2. Medelpad – 9 poäng (+1)

3. Västerbotten – 8 poäng (+2)

4. Ångermanland – 6 poäng (0)

5. Jämtland/Härjedalen – 6 poäng (-5)

6. SIF-laget – 4 poäng (-9)

De går vidare:

Grupp C kom att bli den jämnaste gruppen då alla sex lag vann minst en match. Norrbotten säkrade gruppsegern genom att vinna alla sina fyra första matcher. Där bakom blev det dock en rafflande avslutning. Västerbotten, Medelpad och Ångermanland jagade alla den sista slutspelsplatsen men alla tre förlorade sin första match under dagen där Västerbotten förlorade med 4-1 mot Norrbotten medan Medelpad åkte på en rejäl skrällförlust mot SIF-laget och Ångermanland också oväntat förlorade mot Jämtland/Härjedalen.

Det var alltså vidöppet om vem som skulle gå vidare. Medelpad reste sig starkt och nollade gruppettan Norrbotten och vann med 1-0. Därmed kunde Västerbotten inte längre gå vidare trots att de fortfarande skulle möta Ångermanland i sista matchen. Ångermanland behövde ta tre poäng för att gå vidare men de lyckades inte. I stället vann Västerbotten den sista matchen med 3-2 efter en väldigt dramatisk avslutning på matchen.

Det innebär att Medelpad skräller sig vidare till slutspelet. Det är första gången sedan 2021 som Medelpad går till slutspel och under 2000-talet har de bara gått vidare till slutspel fyra (!) gånger.

Grupp D

Så gick det i söndagens matcher:

Bohuslän/Dal – Småland 0–11

Västergötland – Blekinge 6–0

Göteborg – Skåne 1–2 SO

Blekinge – Bohuslän/Dal 0–7

Skåne – Västergötland 4–3 OT

Småland – Göteborg, matchen avbruten vid ställningen 1–1

Tabellen:

1. Småland – 13 poäng (+33)*

2. Skåne – 10 poäng (+24)

3. Västergötland – 10 poäng (+9)

4. Göteborg – 8 poäng (+14)*

5. Bohuslän/Dal – 3 poäng (-34)

6. Blekinge – 0 poäng (-46)

*Matchen mellan Småland och Göteborg avbröts vid ställningen 1-1. Resultatet i matchen påverkar dock inte sluttabellen

De går vidare:

I grupp D kom det att bli galen dramatik i kampen om den andra slutspelsplatsen. Småland, som redan är klara för slutspel i egenskap av värdlag, var dominanta och säkrade gruppsegern genom att vinna alla fem matcher med blott ett enda insläppt mål. Det stod sedan mellan Göteborg, Skåne och Västergötland om vilka som skulle komma tvåa. Västergötland hade besegrat Göteborg under lördagen för att skaffa sig en fördel. Göteborg och Skåne ställdes mot varandra under dagen i en match som Skåne lyckades vinna med 2-1 efter straffläggning för att ta en väldigt viktig bonuspoäng.

Skåne och Västergötland möttes därefter i en helt avgörande match. Skåne var på väg mot segern och ledde med 3-2 men Västergötland kvitterade till 3-3 för att tvinga fram förlängning. Ett mål skulle då avgöra vilka som knep slutspelsplatsen. Skånes skyttekung Casper Scherstén klev fram i övertiden och sköt det avgörande målet vilket innebär att Skåne går vidare till slutspelet på bättre målskillnad än Västergötland.

Här är slutspelslagen i TV-pucken:

Värmland, Gästrikland, Stockholm Syd, Stockholm Nord, Norrbotten, Medelpad, Småland och Skåne.

Kvalspelets skyttekungar:

Lucas Roynezon, Örebro – 11 mål Leon Roos, Gästrikland – 8 mål Casper Scherstén, Skåne – 8 mål Alve Larsson, Gästrikland – 7 mål Joakim Dahl, Stockholm Syd – 7 mål

Kvalspelets poängkung:

Lucas Roynezon, Örebro län – 18 poäng Leon Roos, Gästrikland – 17 poäng Casper Scherstén, Skåne – 15 poäng Olle Sandberg, Småland – 13 poäng Alve Larsson, Gästrikland – 12 poäng Isak Alvudd, Småland – 12 poäng Oliver Franke, Örebro län – 12 poäng

Source: TV-PUCKEN Scoring Leaders @ Elite Prospects