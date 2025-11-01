Pappa Per är sportchef i Björklöven, farbror Hans tränare i Norrbotten. Nu är det dags för Alexander Kenttä-Esko, född 2010, att kliva in i rampljuset.

– Nog vågar man, men jag trivs jättebra där, så det är inte aktuellt med något annat, säger 15-årige backen om att lämna pappas klubb.

Alexander Kenttä-Esko och pappa Per Kenttä. Foto: Simon Eld och Bildbyrån (montage).

”En modern, skridskostark back med hög rörlighet och ett bra skott. Kliver gärna med i offensiven utan att kompromissa i det defensiva spelet. Utmärkte sig som en av U16 Regions främsta offensiva backar redan förra säsongen – en spelare som utstrålar klass på den här nivån”



Dessa fina ord, inför kvalspelet av TV-pucken, kom från Hans Kenttä när hockeysverige.se gick igenom Norrbottens lag till upplagan 2025, och handlade om en viss Alexander Kenttä-Esko. Backen (!) som senare utmärkte sig till poängbästa spelare i distriktslaget när man säkrade slutspelsplatsen i Kalmar.



Men för att få en bild av denne talang backar vi bandet till uppväxten, med pappa Per Kenttä, sportchef i Björklöven, på nära håll.



– Han hjälper mig extremt mycket. Han ger mig tips och råd, och ser varje match också. Det hjälper, berättar 15-åringen för hockeysverige.se efter placeringsmatchen mot Värmland.

– Vi försökte bara ladda om så mycket som möjligt, men kom inte riktigt upp i nivå direkt, så då gick inte matchen vår väg, fortsätter han om 1–4-förlusten efter kvartsfinaluttåget mot Stockholm Nord.



Hur har uppväxten varit med Per som pappa? Mycket hockey?

– Jo, vi byggde en skottramp när jag var mindre, så där har jag stått. Sen var jag på is nästan hela tiden i Haparanda, som att man bodde i ishallen.



Innan han blev tränare och sportchef var han målvakt i Asplöven, har du fått skjuta några puckar på honom?

– Nej, han har aldrig vågat ställa sig i mål.

Bytte position: ”Två, tre år sedan”

Utöver poängen har Alexander Kenttä-Esko hyllats för sitt sätt att både se isen och sedan utnyttja den med sin skridskoåkning. Nu berättar han själv att det hela kommit efter ett positionsbyte från forward.



– Jag har inte varit back så länge. Vad kan det ha varit? Två, tre år sedan. Jag ville prova och sen tyckte jag att det var roligt. Sen har det bara fortsatt, säger han.



Hur skulle du beskriva dig som spelare?

– En rörlig back som gillar att vara med i det offensiva. Det är typ det.



Har du några idoler du tittar extra mycket på?

– Ingen riktigt, men jag försöker ta inspiration av flera. Cale Makar är en, han är riktigt bra på skridskorna. Lane Hutson kan jag också kolla på.



Vad är det som är så roligt att spela back?

– Att man får göra mycket själv och ta upp puckar och åka mycket skridskor.

Lämnar inte Björklöven: ”Nog vågar man, men…”

Som så många i samma ålder har Alexander Kenttä-Esko nu stått inför ett vägskäl i sin hockeysatsning i form av HG-val (gymnasium), men i backens fall är det självklart.



– Tanken är att stanna där och fortsätta (i Björklöven), säger han till hockeysverige.se.



Vågar du göra något annat när pappa Per är sportchef i klubben?

– Nog vågar man, men jag trivs jättebra där, så det är inte aktuellt med något annat.



Vad har du för drömmar med din egna resa?

– Att bli så stor som möjligt och att kunna leva på det.

Tränas av farbror: ”Jag har haft honom hela livet”

Kopplingen till Per Kenttä slutar dock inte här för varken Norrbotten eller Alexander. Som den uppmärksamme noterat är det nämligen tvillingbror Hans Kenttä som är huvudtränare i distriktslaget.



– Jag har ju haft honom hela livet så det är inget konstigt för mig, säger Alexander om att tränas av sin farbror.

– Han är så bra. Han är sträng och tydlig med det han säger, vill någonting, fortsätter talangen.



Har Per varit på honom något om hur han ska spela dig?

– Nej det vet jag inte. Det får du fråga honom.



Hur ser du på din turnering för Norrbotten?

– I kvalet gick det ganska bra, men nu när man tänker på laget så har det inte gått lika bra, avslutar Alexander.

