Expertens förslag: TV-pucken för 14-åringar

SVT:s Jonas Andersson sätter ner foten i diskussionen om TV-pucken och dess vara eller icke vara. Experten kräver mer av föräldrarna – och föreslår samtidigt att förbundet även arrangerar en liknande turnering ett år tidigare, för 14-åringar.

– Det kan vara svårt för en 15-åring att fatta, men alla vuxna borde kunna se det, säger Andersson till hockeysverige.se.

SVT:s Jonas Andersson. Foto: Bildbyrån (montage).

Diskussionen om TV-puckens vara eller icke vara är återigen igång när ännu ett slutspel står runt hörnet.



Nu sätter SVT:s expert Jonas Andersson ner foten och kräver större ansvar av de vuxna.



– Det är inte turneringen i sig, det är föräldrar som har vad de själva anser är sanningar, men som inte är det. ”Du kommer inte in hockeygymnasium”, ”det är en konspiration”, eller ”kolla hur många det är med från den klubben”. Det där har jag hört själv och sett med egna ögon. Det betyder ingenting i det långa loppet (att spela TV-pucken). Där måste föräldrar och vuxna kunna förklara för unga barn som känner den där besvikelsen, säger han i hockeysverig.se’s Framtidens stjärnor-podcast.



Andersson som blev bänkad när han själv spelade turneringen menar att det handlar om hur du hanterar motgångarna, och inte hur bra du är nu.



– Förklara vad som krävs. För mig blir det provocerande när man ser föräldrar som inte klarar av att se det. Alla borde fatta att ingen är färdigutvecklad, och att det är många trappsteg kvar. Det kan vara svårt för en 14-, 15-, 16-åring att fatta, men alla vuxna borde kunna se det och förmedla det, fortsätter han.

Förslaget: Turnering även ett år tidigare

Samtidigt menar Andersson att han istället skulle vilja se att förbundet även organiserar en TV-pucksliknande turnering för ett år yngre, alltså 14-åringar.



– Skulle du ta bort TV-pucken så skulle ”select-verksamheten” få frodas ytterligare ett år. På min tid var det en turnering innan som hette Sverige-pucken. Jag hade gärna sett att förbundet arrangerade ett år tidigare också, just för att motverka ”select” där det blir ännu mer partiskt, och ”vem har råd att betala?”. Här (i TV-pucken) är det bara på sportsliga meriter.



