Stoppade från TV-pucken – två gånger: ”Barn vi pratar om”

Föräldrarna på Gotland rasar mot förbundet.

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I måndags kunde hockeysverige.se avslöja att Svenska Ishockeyförbundet satt stopp för Gotlands tänkta spelarlån från Skåne och Småland. Nu står det klart att distriktet trots allt kommer till spel i TV-pucken med hjälp av underåriga dispensspelare – men samtidigt växer frustrationen.

Nu riktas skarp kritik, inte bara mot SIF, utan även mot Gotlands Ishockeyförbund.

– På lilla Gotland måste du vara tydlig, rak och ärlig, säger Mattias Gardell, förälder till en av spelarna i årets lag.

Beslutet från SIF att neka spelarlånen togs redan den 8 oktober, men Gotlands Ishockeyförbund valde att inte överklaga beslutet. Något vissa menar att man aldrig fått besked om.

Efter en längre väntan på svar från GIF valde en föräldragrupp att ta saken i egna händer och skickade in en egen överklagan. En överklagan som nu har avslagits.

”Säger att det är överklagat när det inte är det”

Processen och den bristande kommunikationen från det egna distriktsförbundet upprör föräldrarna i och kring laget.

– När dispensen inte gick igenom så överklagade de inte. GIF sa till vissa att de hade överklagat, men ”nej det är ingen idé att överklaga” till andra. Speciellt på lilla Gotland måste du vara tydlig, rak och ärlig. Varför gå runt och säga att det är överklagat när det inte är det? Sen fick de chansen att göra det, men valde enhälligt att inte skicka in överklagan, säger Gardell.

Dubbla smällar för lånespelarna: ”Barn vi pratar om”

Att Gotlands förbund inte klev in och stred för lånespelarna har även slagit hårt mot de sju unga killarna från Skåne och Småland.

Efter att först lämnats utanför sina egna distriktslag väcktes ett hopp när Gotland, enligt uppgifter, ”lovat” dem platser innan dispensen var klar. Ett hopp om att spela TV-pucken som därefter har krossats för andra gången.

– Det är barn vi pratar om. Det kan vara tufft att få ett nej vid uttagningen till TV-pucken, men då får du dubbla käftsmällar på det. De är 15 år, men de är fortfarande barn. Så kan inte vuxna människor i Sverige 2026 bete sig mot barn. Hur ska de bete sig sen då? Då kan inte vi räkna med att de blir mönstermedborgare framåt, om man skickar bort benen på dem gång på gång. Det är respektlöst, fortsätter Gardell.

Oron för de underåriga: ”Tänkt mycket på den olyckan”

Att lånen stoppades innebär också att Gotland tvingas fylla ut truppen med underåriga spelare för att över huvud taget kunna ställa upp i helgens kval. Även detta väcker oro på ön.

– Det blev väldigt konstigt när vi blev nekade dispenser, då vi skulle följa reglementet och hålla det till en åldersturnering. I min värld är det en självklarhet att de som nekats en plats i TV-pucken fortfarande ska ha möjligheten att spela om de har kvaliteter och fysiken i spelet som krävs för att klara det. Vi vill ju inte att någon ungdom ska gå sönder, bli skrämda eller skada sig allvarligt, säger föräldern Johanna Oredsson Linde.

Förra året var det en underårig Gotlänning som bröt armen under kvalet.

– Jag har tänkt mycket på den olyckan. Om den här spelaren som är en av våra främsta U16-spelare gjorde illa sig, vad skickar vi då våra orutinerade, otränade spelare inför? Vi hoppas de får vara med, de som är födda 2012, de är duktiga, men det hade varit bra att få dispens för lånespelarna födda 2011, som har ett år mer i träning, ett år som ger jättemycket i pubertet och fysisk utveckling, säger Oredsson Linde.

Även i denna fråga riktas kritk mot GIF.

– Risken för att spelare försvinner och skadas är överhängande då tillräcklig förberedelse inte funnits. GIF har i min uppfattning inte ens varit närvarande för att bedöma om vissa spelare ens skall stå på isen med det motståndet man kommer att möta, säger föräldern Henrik Ahlqvist.

– Jag tycker att SIF och GIF borde ha agerat mer skyndsamt för att inte skapa detta problem och en eventuell olust att deltaga i just TV-pucken för spelarna.

Svaret från Gotlands förbund: "Större än backspegeln"

Fredrik Godman, ordförande på Gotlands ishockeyförbund, har fått kritiken till sig och hänvisar till sina kommentarer i Helagotland.

– Jag brukar säga att framrutan är större än backspegeln, men självklart ska man ta lärdom av vissa delar och saker som har fungerat mindre bra och som man kan göra bättre till nästa år, säger han till tidningen.

– Förutsättningarna hade kunnat vara bättre, men å sidan känner spelarna varandra och har spelat många år med varandra. Vi har gjort så gott vi kan, och det viktigaste är att vi har gotländska spelare som ställer upp och att vi kan genomföra TV-pucken. Och med ett gotländskt lag, säger även Godman.

Magnus Mårtensson, tävlingschef på Svenska Ishockeyförbundet, skriver följande i ett sms till hockeysverige.se:

– SIF har agerat skyndsamt från det att vi fått ett ärende till dess att beslut tagits i detta och i andra distrikts tävlingsfrågor inför TV-Pucken.