Är en av Göteborgs största talanger – valde Rögle

Rögle är nya hemmaklubben för Alexander Carlsson.

Foto: Petter Arvidsson / Bildbyrån & Martin Jansson.

HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

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Det blev ett brons för Göteborg i TV-pucken. Distriktet föll mot Stockholm i semifinalen men repade sig och vann över Västmanland i bronsmatchen. Det efter att kaptenen Love Welander avgjort på övertiden .

Medaljen var distriktets första i turneringen sedan 2018.

En av spelarna som var mest framträdande i laget var backen Alexander Carlsson. Han hyllades också stort av Hockeysveriges och Eliteprospects Jimmy Hamrin efter semifinalen.

– Jag vill ändå lyfta Alexander Carlssons match här i dag för Göteborg. Han har väl assist på alla mål och en otrolig explosivitet när han tar sig ur zonen med puck. Han tyckte jag kanske stack ut mest, sa Hamrin efter den matchen.

Backen stack inte minst ut i offensiven och landade in på tio assist på åtta matcher i turneringen.

– Jag är en back som gillar att ha pucken och slå fina passningar. Öppna upp spelet, liksom, berättar talangen.

Alexander Carlsson och Göteborg tog brons

Inte minst under slutspelshelgen klev Alexander Carlsson fram för sitt lag. Mot Västerbotten stod backen för tre assist och även i semifinalen mot Stockholm blev det tre framspelningar från hans klubba.

Nu har de också ett brons att visa upp från det här äventyret.

– Det är så klart väldigt skönt att få hem en medalj.

Hur skönt är det att ändå få åka härifrån med en medalj?

– Den är så klart... vi har åkt långt hit och jobbat hårt. Den är viktig för oss.

Gruppen har nu haft ett par intensiva veckor tillsammans. Förra helgen spelades kvalet och sedan blev det en lång bussresa upp till Västernorrland. Under söndagen blev det också en sista resa söderut tillsammans innan gänget skiljs åt.

– Alla har hängt med varandra, vi är sköna och det har varit positiv stämning i båset.

Valde Rögle

Alexander Carlsson har inför den här säsongen valt att flytta till Rögle. Innan spelade talangen i Bäcken innan han alltså till den här hösten valde att göra flytten. Där kommer det också att bli spel på klubbens hockeygymnasium de kommande åren.

– Jag var nere och tränade ett par gånger i Ängelholm. Sen fick jag ett kontrakt och det kändes bra så det blev det det.

Vad var det som gjorde att du valde Rögle?

– Det är bra anläggningar, det är bra faciliteter och nära till skolan.

Precis som många andra offensiva backar från Sverige har han en speciell idol:

– Erik Karlsson.