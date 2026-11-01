Målkungen historisk efter avgörandet: "Spelat lite padel"

Love Welander har tog Göteborg till första medaljen sedan 2018.

Foto: Elias Johansson och SVT (skärmdump).

HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

TV-pucken 2026: Nyheter | Spelschema & resultat Pojkar | Spelschema & resultat flickor | Poängliga & statistik |

Sebastian Karlsson, Fredrik Pettersson, Andreas Johnsson och Love Welander.

Där tar listan slut över spelare som gjort nio mål för Göteborg under en och samma TV-pucksturnering – och som den sistnämnde också nådde dit under söndagens bronsmatch mot Västmanland.

Ställningen var 3–3 när pucken studsade upp framför mål och på volley stötte Frölunda HC-produkten in avgörandet.

– Det var sjukt skönt. Man tänkte inte på det i stunden att det bara skulle komma en volleyskott, men den var i luften så jag fick bara träffa den, börjar hjälten när hockeysverige.se träffar honom efter slutsignal.

Du har fått lite tennisövning kanske?

– Ja, jag har spelat lite padel och tennis mot farsan så det kanske var därför.

Hyllas för skridskoåkningen: "Kört inlines"

Medaljen i sig är också historisk för Göteborg. Det som den första sedan 2018 då spelare som Simon Edvinsson tog plats i laget.

– Det är sjukt skönt. Det var länge sedan Göteborg var i slutspel till och med, så det var skönt att ta en medalj. Trea är väldigt bra, väldigt bra, säger kaptenen Love Welander.

– Man får självförtroende av att vi har kommit så här långt. Och vi har kommit så här långt för att alla i hela gruppen är väldigt sköna mot varandra, alla hänger med alla hela tiden och det är en så härlig lagkänsla.

Love Welander stod även för en assist i bronsmatchen och landar på 13 poäng över hela turneringen.

– Welander har blicken upp. Han håller fart i och med att han står så bra på skridskorna och kan med små vickningar och små, små tyngdförflyttningar till och med öka farten, hyllade SVT:s Jonas Andersson i söndagens sändning.

Hur har det varit att få beröm på det sättet under turneringen?

– Det har varit kul. Jag har inte tänkt på det jättemycket under cupen, jag ska kanske kolla på det lite mer nu efter, verkligen ta in vad folk säger och försöka att inte tänka på det överdrivet mycket så det kommer in i ens huvud.

Just skridskoåkningen, var kommer den ifrån?

– Vi körde mycket skridskokåkning i hockeyskolan och jag har varit mycket på is bara i mina dagar, så det är nog det. Vi har kört inlines och sånt också, så jag har varit mycket på skridskor.

Nästa Peterson i Frölunda? "Spelar rätt likt"

Love Welander har redan börjat ta för sig i Frölunda U18, och beskriver sig själv som en tvåvägsspelare som är bra offensivt med ett bra skott.

– Bra på att göra mål, säger han och fortsätter om förebilden:

– Jag gillar att kolla på Macklin Celebrini för han är så sjukt bra. Vi kanske inte är överdrivet lika i spelet men jag älskar att kolla på hur han spelar.

Vem tycker du själv att du är mest lik?

– Jacob Peterson i Frölunda. Han tycker jag att jag spelar rätt likt, båda är bra offensivt och defensivt.

Det blir en lång bussresa hem nu, hur ska ni fira det här?

– Det blir att stanna på donken och äta mat.