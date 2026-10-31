Juniorexpertens hyllning: "Han stack ut mest"

HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Västmanland kunde inte skrälla sig vidare ännu en gång i TV-pucken, utan föll med 0–2 i sin första semifinal på 22 år. I det andra mötet gjorde Stockholm precis som Skåne och motsvarade förväntningarna både offensivt och defensivt för att vinna med 6–3 mot Göteborg.

Resultaten innebär att vi under söndagen kommer att få se Stockholm och Skåne göra upp om guldet.

I båda lag finns också spelare som sticker ut både i poängproduktion och spelstil, varav flera hyllats stort som några av 2011-kullens absolut främsta. Nu pekar "Framtidens stjärnor" ut de som stack ut mest i semifinalerna, och sina MVP-kandidater i turneringen.

Gäst, intill Simon Eld och Martin Jansson, är Eliteprospects och Hockeysveriges juniorexpert Jimmy Hamrin.

Hyllningen till Alexander Carlsson: "Stack ut mest"

Under dagen var det ett helt knippe av spelare som stack ut i positiv bemärkelse. Kanske allra främst ett par backar.

– Han är stor, stark och tekniskt smidig. Bra skott också så han har ju det mesta där på backen, säger Hamrin om en av Stockholms toppbackar.

Jimmy Hamrin lyfter även fram en back i Göteborg som glänste i förlusten mot Stockholm.

– Jag vill ändå lyfta Alexander Carlssons match här i dag för Göteborg. Han har väl assist på alla mål och en otrolig explosivitet när han tar sig ur zonen med puck. Han tyckte jag kanske stack ut mest, säger Hamrin.



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