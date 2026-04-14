Växjös mardrömsstart – efter målvaktsskadan

Målvaktsbyte efter 32 sekunder.

0–3 efter 10.13.

Växjö Lakers var riktigt illa ute redan i den första perioden av match tre i Ängelholm.

Rögle fick in nästan allt – och Växjö fick allt emot sig direkt. Foto: Bildbyrån

Olyckan var framme redan efter 32 sekunder för Växjös del. Då sträckte sig Adam Åhman i mål, och fick bryta. Det tog inte särskilt länge innan Felix Nilsson, fint framspelad av Josh Dickinson, spräckte målnollan i den nionde minuten.

Bara minuten senare stod det 2–0 för hemmalaget – och Ludvig Persson fick kapitulera igen.

Då var det dags Karson Kuhlman. Efter vunnen tekning från Dickinson klippte Kuhlman till direkt och hittade krysset med en läcker handledare. 23 sekunder senare fyllde Linus Sandin på till 3–0 och Växjö var i rejäl brygga – och det var inte för första gången i den här slutspelsserien.

Ludvig Persson hade därmed släppt in tre mål som inhoppande målvakt. På bänken kom Oliver Håkanson in som back-up, så ett till målvaktsbyte är i all fall i teorin möjligt.

Fick ytterligare utdelning i andra

Den andra perioden blev tidigt en hetsig historia och två situationer videobedömdes. Rögles 4–0 mål videobedömdes och dömdes bort för kontakt mot målvakt, innan Daniel Zaar friades från ett matchstraff efter gruff med Leo Sahlin Wallenius

Rögle skulle dock göra 4–0 på riktigt genom Mattias Göransson efter 7.54 och med mer än hälften av matchen kvar att spela var Växjö i ett mycket tungt läge. På väg mot 1–3 i matcher – och ett mirakel verkar krävs för att vända på den här serien och att hindra Rögle från en finalplats.

I den andra perioden blev Leon Bristedt pååkt av Keegan Lowe vid båset och såg ut att få rejält ont i axeln och powerplay följde. Växjös frustration spelade Rögle i händerna.

Texten uppdateras..