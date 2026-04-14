Expertens vädjan – efter slagsmålet: ”Hoppas inte på vidare konsekvenser”

Nästan två hela perioder var spelade mellan Rögle och Växjö, med ledning 4–0 för skåningarna. Då rök veteranerna och klubbikonerna Dennis Rasmussen och Anton Bengtsson ihop.

Domarna meddelade sedan att båda skulle få lämna matchen och sätta sig i omklädningsrummet. Därmed hade lagen förlorat varsin viktig spelare för resten av matchen.

Uppmaningen: ”Det är samma lika”

TV4:s Sanny Lindström hoppas dock att det stannar där.

– Hoppas att de inte väljer att ge några konsekvenser vidare utan att det bara är matchstraff som gäller, säger experten i TV4.

– Det är samma lika och det är ingen som initierar det eller startar det.

Matchen pågår och Rögle är på väg att skaffa sig överläge med 3–1 i macher.