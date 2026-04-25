Reagerar efter bilderna: ”Han ser påverkad ut”

Dennis Everberg var tillbaka i Rögles lag efter att ha missat den första finalmatchen.

Sanny Lindström menade dock att Everberg inte var helt återställd från skadan.

− Everberg har ont. Man ser på honom, han ser påverkad ut, säger TV4-experten.

Sanny Lindström menar att Dennis Everberg inte är helt hundra i dagens match.

I torsdags tvingades Rögle klara sig utan profilen och nyckelspelaren Dennis Everberg som inte kom till spel i den första finalen mot Skellefteå. Inför lördagens andra match meddelade Rögle däremot att Everberg var tillbaka i laguppställningen igen och kom till spel i match två av SM-finalen.

Everbergs återkomst till laget hjälpte dock inte Rögle som blev överkörda och låg under med 4-0 efter den första perioden i Skellefteå. Bortalaget tappade även Daniel Zaar som utgick skadad i första perioden.

I den andra perioden grimaserade Dennis Everberg sedan rejält illa. Han fick en tung tackling av Martin Lundberg och Everberg var långsam på att ta sig upp på benen igen.

− Dennis Everberg får sig en rejäl tryckare och är kanske inte riktigt helt hundra där, säger TV4:s kommentator Lasse Granqvist.

Sanny Lindström om Everberg: ”Har ont”

Expertkommentatorn Sanny Lindström menar också att Dennis Everberg inte såg helt återställd ut efter skadan.

− Everberg har ont också. Man ser på honom, han ser påverkad ut. Han ser ut att ha ont. I slutspelet spelar man ju även när det inte är hälsosamt ibland, säger Lindström.

Enligt Sanny Lindström är det dock positivt för Rögle att ha tillbaka Everberg i laget, även ifall han inte är helt hundra för spel.

− Han blir ju påkörd av Martin Lundberg och man såg direkt att han har ont. Men bara att Dennis Everberg är med höjer ju gruppens kollektiva självförtroende. Han har ju liksom farten och skridskoåkningen. Sedan kan han ju inte bidra på samma sätt i det fysiska spelet som han gjorde i både kvartsfinalen mot Färjestad och semifinalen mot Växjö, säger han.

Rögle reducerade till 4-1 i den andra perioden.

