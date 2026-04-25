Skellefteå kör över Rögle i den andra SM-finalen.

Hemmalaget tar ledningen med 3-0 redan efter 6:35 och Rögle byter målvakt.

− Det är en enorm utklassning, utbrister TV4:s kommentator Lasse Granqvist.

Mikkel Aagaards Skellefteå tvingar Rögle till ett tidigt målvaktsbyte. Foto: Bildbyrån

Skellefteå var helt överlägsna i den första SM-finalen men det var länge jämnt resultatmässigt. Två sena mål gjorde dock att Skellefteå säkrade vinsten med 4-1 för att koppla greppet om finalen.

Under lördagen väntade den andra finalmatchen och då fortsatte Skellefteå köra över Rögle, men den här gången kom målen också. Victor Stjernborg satte 1-0 med lagets första skott på mål redan efter 1:49 minuters spel. Efter en hög klubba från Emil Djuse fick Rögle spela i powerplay, men det utnyttjade snarare Skellefteå. Trots spel i numerärt underläge lyfte Skellefteå upp spelet. Martin Lundberg gjorde då ett jättejobb och spelade över till Victor Stjernborg som sköt sitt andra mål i matchen för 2-0 redan efter fyra minuter.

Skellefteå kör över Rögle igen i SM-finalen

Rögle tog timeout i hopp om att samla laget och få stopp på Skellefteås framfart. Det hjälpte dock föga. I stället kunde Skellefteå göra 3-0 efter 6:35 minuters spel. Oscar Lindberg sköt pucken mot mål men den styrdes in av Mikkel Aagaard för 3-0 i mål och Skellefteå hade då även 6-0 i skott.

− Vad händer i SM-finalen? Detta är en enorm utklassning, utbrister TV4:s kommentator Lasse Granqvist.

Rögle valde att agera efter mardrömsstarten och bytte ut toppmålvakten Arvid Holm efter sina tre insläppta mål. I stället fick Christoffer Rifalk hoppa in mellan stolparna.

− Skellefteå har ju steppat upp. Match ett i finalen var deras i särklass bästa som man har gjort i slutspelet. I dag har man byggt vidare på det och drivit upp ett enormt tempo där Rögle sätts under press och blir ganska stressade vilket tvingar dem till misstag i spelet med puck, säger experten Sanny Lindstsröm.

Målvaktstavla ger 4-0: ”En rejäl blunder”

Som om det inte vore nog för Rögle tappade de också slutspelets poängkung, Daniel Zaar, i den första perioden som utgick skadad efter att ha fått en tackling av Oscar Lindberg. Mot slutet av perioden utökade Skellefteå även till 4-0 där Oliver Okuliar blev målskytt. Han sköt ett skott som var på väg utanför men Christoffer Rifalk försökte slå bort pucken med sin egen klubba. Rifalk råkade då i stället styra in pucken i eget mål.

− Det är klart att det är ett misstag av Rifalk. Det är en rejäl blunder av honom, säger Sanny Lindström.

I början av andra perioden fick Rögle sedan en viss kontakt. De fick inleda perioden i powerplay och då kom reduceringen till 4-1. Lucas Ekeståhl Jonsson sköt ett skott som styrdes via både Lubos Horky och Josh Dickinson innan den gick in bakom Strauss Mann i Skellefteås mål.

