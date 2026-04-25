Tufft läge i finalen: ”Fruktansvärt irriterad”

En mardrömsperiod sänkte Rögle i den andra finalen mot Skellefteå.

Därmed ligger Rögle under med 2-0 i matcher inför att serien vänder ner till Skåne.

− Vi sätter oss själva i en svår situation, säger tränaren Dan Tangnes till TV4.

Dan Tangnes och Rögle har fått en tuff start i SM-finalen mot Skellefteå.

Två matcher i SM-finalen.

Två vinster för Skellefteå.

Efter 4-1 i den första finalmatchen följde hemmalaget upp det med att vinna med 5-1 under lördagen. Skellefteå stod för en urstark första period där de tog ledningen med 4-0 vilket lade grund för segern. För Rögle var det dock en mardrömsperiod där tränaren Dan Tangnes både tog timeout och bytte ut målvakten Arvid Holm för Christoffer Rifalk utan att få effekt i spelet. Som om det inte vore nog klev även slutspelets poängkung Daniel Zaar av med en skada i första perioden efter en tackling av Oscar Lindberg.

4-0-underläget blev för stort för Rögle att hämta igen som alltså förlorade matchen med hela 5-1.

− Jag är så fruktansvärt irriterad. Vi kommer ut och är otroligt små där ute och skvätter puckar. Vi gör precis allt det som vi inte ska göra. Vi förlorar varenda 50/50-situation där ute och kastar puckar, vi har inget puckansvar, och hjälper varandra för dåligt. Det är bara att glömma den här perioden och komma ut som vi ska göra i andra, sade Röglekaptenen Anton Bengtsson till TV4 i den första periodpuasen.

Dan Tangnes: ”Vi sätter oss själva i en svår situation”

Dan Tangnes var naturligtvis nedlåten efter förlusten och gav sin syn på vad som gick fel för Rögle i förlusten.

− Det är såklart en stor besvikelse att se hur vi agerar som lag där ute. Samtidigt måste man lyfta på hatten för ett motstånd som har varit det klart bättre laget över de första två matcherna. Med det sagt, om vi ska ha en chans att rubba Skellefteå måste vi släppa stressnivån som vi har skapat för oss själva, säger Tangnes till TV4 efter förlusten och fortsätter:

− Vi måste ligga nära vår maxnivå och lita på de grundläggande beteenden som har tagit oss till SM-final. Där tycker jag att vi hamnar väldigt, väldigt långt ifrån. Vi sätter oss själva i en svår situation. Jag förstår att många, precis som vi, är besvikna. Nu gäller det att vi skakar av oss det största tvivlet och försöker hitta tillbaka.

Rögle ligger nu under med 2-0 i matcher och är i ett tufft läge i SM-finalen inför att serien vänder ner till Ängelholm.

− Det börjar nog med det mentala. Det är klart att vi behöver skruva på speltekniska saker men om du inte har huvudet på rätt ställe är det svårt att få till det speltekniska också. Det är det största arbetet för oss, samt att hitta perspektiv på saker och ting och få lite högre kvalité. Vad vi gör här nu imorgon och på måndag, fram till tisdagens match, det kommer att bli viktigt för oss och att vi hittar saker att samla oss kring och rätt saker att fokusera på, säger Dan Tangnes.

Match tre i finalen spelas i Catena Arena på tisdag kväll.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects