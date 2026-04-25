Nyckelspelaren gör comeback för Rögle
Dennis Everberg missade den första finalmatchen mot Skellefteå. Nu gör den viktiga forwarden comeback inför match två.
Rögle halkade direkt efter i finalserien mot Skellefteå efter en tung förlust i match ett. Laget kom inte alls upp i nivå och fick bland annat inte iväg något skott mot mål. Under lördagseftermiddagen är det dags för match två mellan lagen. Då får Rögle också tillbaka en viktig pjäs.
Dennis Everberg, som missade den första matchen, gör comeback. 34-åringen är en stor ledare i truppen och har även gjort sex poäng på tolv matcher i slutspelet. Den stora forwarden är en viktig spelare inte minst i slutspelen för Rögle. Han har sammanlagt gjort 80 slutspelsmatcher för klubben och har även spelat två VM för Sverige.
Det är med andra ord en rutinerad pjäs som gör comeback.
Så ställer Skellefteå upp
22 J. Johnson – 33 Z. Forsfjäll – 71 Davidsson
96 Hugg – 24 Lindberg – 29 Aagaard
8 Okuliar – 17 Lindholm – 12 V. Lindberg
15 Bryggman – 9 Stjernborg – 14 A. Johnson
27 M. Lundberg
52 A. Lundberg – 25 Johansson
3 Grahn – 64 Pudas
57 Djuse – 43 Krogdahl
6 M. Forsfjäll
38 Mann (32 Söderström)
Så ställer Rögle upp
62 Lubos Horky – 22 Fredrik Olofsson – 52 Felix Nilsson
72 Daniel Zaar – 37 Albin Sundsvik – 67 Leon Bristedt
18 Dennis Everberg – 28 Anton Bengtsson – 41 Simon Zether
83 Karson Kuhlman – 23 Josh Dickinson – 27 Linus Sjödin
32 Isac Solberg
Backar:
44 Calvin de Haan – 58 Filip Johansson
51 Calle Själin – 6 Paul LaDue
16 Lucas Ekeståhl – 95 Mark Friedman
24 Mattias Göransson
Målvakter:
75 Arvid Holm
65 Christoffer Rifalk
