Nyckelspelaren gör comeback för Rögle

Dennis Everberg missade den första finalmatchen mot Skellefteå. Nu gör den viktiga forwarden comeback inför match två.

Rögle halkade direkt efter i finalserien mot Skellefteå efter en tung förlust i match ett. Laget kom inte alls upp i nivå och fick bland annat inte iväg något skott mot mål. Under lördagseftermiddagen är det dags för match två mellan lagen. Då får Rögle också tillbaka en viktig pjäs.

Dennis Everberg, som missade den första matchen, gör comeback. 34-åringen är en stor ledare i truppen och har även gjort sex poäng på tolv matcher i slutspelet. Den stora forwarden är en viktig spelare inte minst i slutspelen för Rögle. Han har sammanlagt gjort 80 slutspelsmatcher för klubben och har även spelat två VM för Sverige.

Det är med andra ord en rutinerad pjäs som gör comeback.

Så ställer Skellefteå upp

22 J. Johnson – 33 Z. Forsfjäll – 71 Davidsson

96 Hugg – 24 Lindberg – 29 Aagaard

8 Okuliar – 17 Lindholm – 12 V. Lindberg

15 Bryggman – 9 Stjernborg – 14 A. Johnson

27 M. Lundberg

52 A. Lundberg – 25 Johansson

3 Grahn – 64 Pudas

57 Djuse – 43 Krogdahl

6 M. Forsfjäll

38 Mann (32 Söderström)

Så ställer Rögle upp

62 Lubos Horky – 22 Fredrik Olofsson – 52 Felix Nilsson

72 Daniel Zaar – 37 Albin Sundsvik – 67 Leon Bristedt

18 Dennis Everberg – 28 Anton Bengtsson – 41 Simon Zether

83 Karson Kuhlman – 23 Josh Dickinson – 27 Linus Sjödin

32 Isac Solberg

Backar:

44 Calvin de Haan – 58 Filip Johansson

51 Calle Själin – 6 Paul LaDue

16 Lucas Ekeståhl – 95 Mark Friedman

24 Mattias Göransson

Målvakter:

75 Arvid Holm

65 Christoffer Rifalk