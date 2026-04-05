Färjestad rasar i ödesmatchen: ”Jättemisstag av domaren”

Färjestad fick ett mål bortdömt under kontroversiella former. Foto: Mathilda Schuler/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Rögle skaffade sig ett övertag i den avgörande kvartsfinalen mot Färjestad. De hade tagit ledningen med 3-1 i den andra perioden och FBK var piskade att komma tillbaka in i matchen för att hålla säsongen vid liv.

Mot slutet av mittperioden trodde Färjestad också att de fick kontakt i form av ett 3-2-mål. Axel Bergkvist sköt ett skott från blålinjen som räddades av Rögles målvakt Arvid Holm. Han lyckades dock inte blockera pucken utan den låg lös mellan benen på Holm. Då kastade sig Radim Zohorna för att peta in returen som gled in över mållinjen. Däremot blev det inte mål.

Domaren Mikael Holm hade nämligen blåst av spelet innan Zohorna petade in pucken. Detta då han trodde att Arvid Holm hade blockerat pucken. Efter videogranskning bekräftade domarna att visslan hade gått innan Zohorna slog in pucken.

Färjestad rasar: ”Blåser så fort pucken nuddar”

Efteråt var Färjestad oerhört irriterade och protesterade kraftigt mot domslutet.

− I min bok är det ett solklart mål. Jag förstår ingenting faktiskt om jag ska vara helt ärlig, säger Axel Bergkvist till TV4 och fortsätter:

− Jag vet inte… Jag antar att det är att de blåser innan, men de blåser ju så fort pucken nuddar keepern. Det ska vara solklart mål.

TV4-experten Petter Rönnqvist menar också att domarna gjorde fel som blåste av när Arvid Holm inte hade blockerat pucken.

− Det är ett jättemisstag av domare Holm där när han blåser för tidigt. Det måste finnas en kyla att hålla i litegrann och se om målvakten Holm har pucken. Det är ett jättemisstag. Det är tufft för Färjestad, säger Rönnqvist.

− Hade jag varit Färjestadssupporter i det här läget, då hade jag varit fly förbannad. Det ska vara ett solklart mål och det kan i slutändan bli matchavgörande. Det är stor skillnad på 3-1 och 3-2 inför tredje perioden, säger Adam Johansson i TV4-studion.

Rögle lyckades sedan vinna matchen med 4-1 och tar hem serien med 4-3 i matcher. För Färjestad är säsongen därmed slut.