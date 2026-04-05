Färjestad tvingas till målvaktsbyte − Larmi utgår skadad

Färjestad drabbades av ett tungt slag i den avgörande kvartsfinalen mot Rögle.

De tvingas till ett målvaktsbyte − sedan Emil Larmi utgått skadad.

Emil Larmi lämnade med en skada efter smällen från Albin Sundsvik. Foto: TV4/Skärmdump & Mathilda Schuler/Bildbyrån

Färjestad fick en tuff start på den sjunde och avgörande kvartsfinalen mot Rögle och låg under med 3-1 i början av den andra perioden.

Då blev det sedan ännu värre för bortalaget efter drygt fem minuter när de tvingades till ett målvaktsbyte. Albin Sundsvik åkte in i FBK-målvakten Emil Larmi som blev liggande på isen en stund. När Larmi sedan försökte ställa sig upp trillade ner till isen igen varpå lagläkare snabbt var framme hos målvakten.

− Det där är ”game over” för Larmi. Det är nog färdigspelat för Larmi, det är jag övertygad om. Det vore direkt oansvarigt om man låter honom spela vidare, säger TV4-experten Staffan Kronwall i sändningen.

Emil Larmi utgår − ingen utvisning på Sundsvik

Larmi klev mycket riktigt sedan av och på vägen av isen gestikulerade han också med Rögles supportrar sedan de skanderat ”filmare”. Larmi gick rakt ut i omklädningsrummet och i stället fick Melker Thelin hoppa in i kassen.

Domarna valde att videogranska situationen för att se om de skulle dela ut det större straffet på Albin Sundsvik. Efter videobedömning valde domarna dock att plocka bort utvisningen helt och hållet och det blev fortsatt spel fem-mot-fem efter smällen.

− Jag står fast vid att det är en olyckshändelse. Kontakten sker utanför målgården och det är ingen medveten pååkning. Det är olyckligt med Larmi men det är ett korrekt beslut, tycker jag, säger Kronwall.

Melker Thelin höll sedan tätt under resten av matchen, men det hjälpte inte för Färjestad. Rögle kunde i stället göra 4-1 i tom kasse för att säkra segern i både matchen och kvartsfinalserien i stort. För Färjestad är säsongen därmed slut.

