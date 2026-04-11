Slår fast: ”Kommer skriva NHL-kontrakt”

Pontus Johansson fortsätter att storspela i SM-slutspelet. 24-åringen har gjort poäng i alla matcher mot Luleå – och spås nu lämna Sverige för större utmaningar.

— Det här är en kille vi inte kommer att se i svensk hockey nästa år, slår experten Staffan Kronwall fast i TV4.

Pontus Johansson jublar efter 1-2 under semifinal tre i SHL mellan Luleå och Skellefteå den 11 april 2026 i Luleå.

Skellefteå går som tåget i slutspelet och är på väg mot en ny SM-final. Det mycket tack vare att flera av spelarna längre ner i hierarkin har klivit fram de senaste matcherna. Inte minst Lars Bryggman som inte verkar kunna sluta göra mål. Han gjorde tre mål på de två första matcherna mot Luleå.

I den tredje matchen klev han fram och kvitterade med mindre än minuten kvar av den första perioden. Det efter ett distinkt skott i krysset.

— Han är stekhet, hela den linen är grym. Så det är kul, säger Daniel Hermansson i TV4.

En annan som har varit stekhet för Skellefteå är Pontus Johansson. I den andra perioden var det han som klev fram och satte dit 2-1 efter flera vackra individuella prestationer. Det var nu fjärde matchen i rad med poäng. Det efter att den offensiva stjärnbacken Jonathan Pudas har försvunnit.

Pontus Johansson gör succé i SM-slutspelet

24-åringen har då tagit hans roll med bravur. Redan under hösten bekräftade Pontus Johanssons agent Martin Nilsson för Hockeysverige att det finns NHL-intresse inför nästa säsong. Nu slår experten Staffan Kronwall fast att det här blir sista säsongen i Västerbotten.

— Han har en otroligt fin skridskoåkning. Det här är en kille vi inte kommer att se i svensk hockey nästa år. Ganska övertygad om det, utan han kommer skriva NHL-kontrakt. Så duktig han är och jag kan tycka att han förtjänar det. Men han har en förmåga, en trygghet i sin skridskoåkning, samtidigt som han har en skicklighet. Hur han rör sig därute är imponerande, säger han i TV4:s sändning.

Skellefteå leder med 3-1 efter två perioder efter att Emil Djuse utökat ledningen.

