Bekräftar: NHL-intresse för succébacken

På 15 matcher har Skellefteå-backen noterats för tolv poäng och redan slagit fjolårets poängnotering på elva poäng. Hans poängskörd gör att han ligger på en femteplats i backarnas poängliga i SHL – och framfarten i Skellefteå har inte gått NHL-klubbarna obemärkt förbi.



Enligt uppgifter till Hockeysverige.se är många NHL-klubbar intresserade av backens tjänster inför nästa säsong. Det är också något som Expressens Johan Svensson nämnde i måndagens avsnitt av ”Sanny & Svensson”.



”Då blir det direkt ett intresse”

Nilsson bekräftar att NHL-klubbar hört av sig till honom gällande Johanssons tjänster.



– När man är så pass kvick i händer och fötter som han är… Då blir det direkt ett intresse däröver. Sedan är det en lång tid kvar av säsongen, men det är jätteroligt att han kan bevisa att han verkligen kan spela det här spelet som han är bra på.

Johansson hämtades in till Skellefteå från Frölunda inför fjolårssäsongen, där han stod för elva poäng på 51 matcher. Den 24-årige stockholmaren har kontrakt med Skellefteå över säsongen 2026/27.

