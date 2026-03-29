Avgör rysaren − näst längsta i SHL:s historia: ”Så jävla trött”

Det krävdes över 117 minuter innan ett avgörande kom.

Mathias Bromé sköt segern till Luleå mot Frölunda i slutet av den sjätte perioden.

− Jag skulle åka och byta, jag var så jävla trött, säger Bromé efter avgörandet.

Mathias Bromé gjorde målet som avgjorde maratonmatchen för Luleå. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

När Luleå och Frölunda möttes senast urartade matchen efter Mathias Bromés avgörande. Det delades ut flera matchstraff efter slutsignal och var rejält heta känslor matchen igenom. Förväntningen var att hettan skulle hänga med till match fyra under söndagen.

Så blev det däremot inte utan i stället var det en ganska tam match känslomässigt. Luleå kom då inte heller upp i nivå utan Frölunda var klart bättre i första perioden och hade bra kontroll på tillställningen. Då kom även målen för bortalaget. Filip Cederqvist stod för en riktigt läcker assist till Jacob Peterson som satte 0-1 efter drygt sex minuters spel. I slutet av första perioden utökade också göteborgarna sin ledning när Jere Innala kom i en kontring och satte dit lagets andra mål.

Frölunda var i förarsätet och Luleå hade inte alls gått att känna igen.

− Frölunda dikterar villkoren i första perioden. Luleå har bekymmer. Tänk att två matcher efter varandra kan se så pass olika ut i struktur, säger TV4-experten Fredrik Söderström i studion.

Blodiga bilderna på Markus Nurmi

I den andra perioden spottar sedan Luleå upp sig rejält. Hemmalaget lyckades då göra mål när Eetu Koivistoinen höll sig framme när Lars Johansson, som fått chansen i kassen för första gången i serien, släppte retur och Koivistoinen kunde slå in reduceringen. Trots att Luleå hade spelövertaget stack Frölunda ändå upp och återtog sin tvåmålsledning. Nicklas Lasu stod på rätt plats framför mål och petade in 1-3 bakom Matteus Ward.

Sedan fortsatte Luleå sitt fina spel och fick kontakt återigen. Anton Levtchi gjorde sitt femte mål (!) för slutspelet med en backhand som överlistade Lars Johansson. Samtidigt drar Henrik Tömmernes upp en hög klubba i ansiktet på Markus Nurmi precis framför mål. Nurmi börjar blöda kraftigt i ansiktet och hjälps av isen. Domarna videogranskade situationen och visade sedan ut Tömmernes i 2+2 för hög klubba, dock fick han bara sitta i två minuter på grund av Levtchis mål precis i samma ögonblick som den höga klubban.

– Det föll rätt, tycker jag. Det är ingen femma, säger TV4:s expertkommentator Petter Rönnqvist om situationen.

Därmed gick Frölunda in med en 3-2-ledning inför tredje perioden. Dock hade Luleå fått vittring.

− Det är en riktigt dålig första av oss. Energin finns inte alls där, sedan tycker jag att det är en bättre andra. Men vi kan ännu bättre. Vi slutar tänka så mycket och bara kör. Det brukar vara så lätt, säger Linus Omark till TV4.

Luleå fick bortdömt mål i förlängningen: ”50/50”

I tredje perioden var det återigen Luleå som kom ut bäst. Då kunde laget även kvittera. Eetu Koivistoinen klev fram igen. Linus Omark slog en fin assist till Koivistoinen som lade in 3-3-målet bakom Johansson och helt plötsligt var det sudden-läge igen i Norrbotten. Ställningen var även 3-3 efter 60 minuter och för tredje gången på fyra matcher i den här serien väntade förlängning.

I ”sudden death” såg det också ut som att Luleå avgjorde. Oskari Laaksonen sköt in pucken i powerplay och arenan exploderade för att fira Luleås seger. Domarna valde dock att videogranska situationen för eventuellt målvaktsinterference. Linus Omark var nämligen inne i målgården och var i kontakt med målvakten Lars Johansson. Det var dock osäkert ifall han blev inknuffad eller kunde ha undvikit kontakten. Domarna bedömde det dock som att Omark tagit sig dit själv och därför dömdes målet bort, till hemmapublikens missnöje.

− Jag vet inte. Jag var ganska säker en gång i tiden, men jag tycker att det har varit väldigt upp och ner i bedömningarna. Det finns en osäkerhet här. Det där är en 50/50-situation för mig, säger TV4-experten Petter Rönnqvist om det bortdömda målet.

62:14 @LuleaHockey – @frolunda_hc Efter videobedömning framgår det att anfallande spelare hindrade målvakten i målområdet. Därav, EJ mål. Detta enligt regel 69.3 ”Interference on the goalkeeper, kontakt inne i målområdet”: https://t.co/Lr8RUq7jH3 #SHL #twittpuck pic.twitter.com/2x2wIwrptP — SHLsituationsrum (@SHLsituationer) March 29, 2026

Mathias Bromé avgör maratonmatchen

Förlängningen fortsatte i stället och det blev inga mål utan det skulle krävas en femte period för att skilja lagen åt. I period fem blir det däremot mycket av ett ställningskrig där lagen riskminimerade och inte bjöd på mycket chanser. 3-3 stod sig alltså även efter 100 spelade minuter och det blev en sjätte period i Norrbotten. Målet uteblev dock även under första halvan av period sex och matchen började därmed klättra på listan över de längsta matcherna i SHL:s historia.

Frölunda hade spottat upp sig och var det bättre laget i period sex, men det var Luleå som skulle avgöra. Hemmalaget kom i en spelvändning där Linus Omark spelade fram till Mathias Bromé som visade på en enorm kyla när han rundade Lars Johansson och lade in 4-3 för att säkra segern och 3-1 i matcher till Luleå.

− Jag skulle åka och byta, jag var så jävla trött. Sedan ser jag att Folin ramlar och ”Limpan” har pucken. Jag vet att han kommer att slå en passning. Det var kul att göra mål, jag tror att det var mål där, säger Bromé och hintar om sin målgest där han imiterade en domare som pekar för mål, säger Bromé till TV4.

Det tog hela 117:29 minuter innan avgörandet kom och detta är därmed den näst längsta matchen i SHL:s historia. Endast matchen mellan Leksand och Färjestad 1997 är längre där Andreas Karlsson avgjorde för Leksand efter 119:16 minuter.

Luleå − Frölunda 4−3 OT (0-2,2-1,1-0,0-0,0-0,1-0)

Luleå: Eetu Koivistoinen 2, Anton Levtchi.

Frölunda: Jacob Peterson, Jere Innala, Nicklas Lasu.

Luleå leder med 3-1 i matcher.

