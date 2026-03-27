Bilderna visar knuffen bakom bråket: ”Med flit”

I ett målsnålt tredje möte bubblade känslorna till slut över mellan Frölunda och Luleå. I TV4 visar man sedan bilder på hur Max Friberg dragit igång det hela.

– Det är inte så att han kör över honom, men han åker ju med vilje och stöter till honom. Det där gör han med flit, säger experten Petter Rönnqvist efter 2–1-matchen.

Max Friberg, Frölunda, knuffar Matteus Ward, Luleå, och bråk utbryter på slutsignal. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

”Vi är lite för sega på andra-puckarna. Vi måste få stopp i spelet så de inte får snurra på oss. Vi behöver höja oss och komma upp i skridskoåkningen”

När Pontus Andreasson ställde sig i TV4 för att summera två mållösa perioder i tredje kvartsfinalmötet med Frölunda, var det så det lät. Missnöjet var stort, inte minst efter att Luleå-forwarden själv missat öppet mål, och pressen var på hemmalaget som nu fått serien till Coop Norrbotten Arena.

Till slut gick man ändå segrande ur det hela, och upp til 2–1 i matcher – via förlängning.

– Otroligt skönt såklart att hitta ett sätt att vinna. Vi får ett jobbigt mål emot oss i tredje, med fem minuter kvar, men har fortfarande tron i gruppen. Jag tycker att vi har en jäkla karaktär. Sen gör vi 1–1 där och det känns lite som att Frölunda tror att det är deras match. Sen när det är övertid är det ofta en slumppuck som studsar in. Det var det idag, säger Mathias Bromé i TV4.

Och det var just Bromé som blev den stora hjälten för dagen. Men målet i sig, via volley, menade ha inte var så snyggt som det såg ut.

– Jag tror det är volley. Det svartnar för ögonen. Den tar väl först på pungen och sen får jag en bra träff på den. Sen är det show på firandet. Jag vet inte vad som hände.

Kritiken mot Frölunda: ”Det får inte hända”

Minst lika viktigt som Bromés avgörande var dock Isac Hedqvist 1–1-träff som kom endast 39 sekunder efter 0–1 i boxplay.

– Det får inte hända. Då ska det vara stängt. Du ska tänka ”nu stänger vi kiosken”, kritiserade TV4:s Oscar Möller i sändningen.

– Det är klart att vi inte vill ha det så tätt inpå. Jag tycker att vi har hållit dem på utsidan hela matchen egentligen, men nu är det som det är, svarar Frölundas Henrik Tömmernes.

Dramat tog dock inte slut när signalen ljöd i arenan.

Bilderna visar: Knuffen låg bakom bråket

När TV4 rullar tillbaka bilderna efter ett stort bråk på slutsignal ser man hur Max Friberg satt igång det hela med en knuff på Luleås Matteus Ward.

– Det är inte så att han kör över honom, men han åker ju med vilje och stöter till honom. Det där gör han med flit, det är inte så att det är otur att de råkar stöta ihop.

– Det är ingen grej. Han touchar honom lite. Sen förstår jag Luleå-spelarna som vill markera. Det är ett slutspel och man spelar varannan dag… det är ett krig där ute, så det är full förståelse att man ändå markerar.

I matchprotokollet syns sedan att Pontus Själin och Oscar Engsund i Luleå, samt Dominik Egli och Filip Cederqvist i Frölunda, fått 5+20 minuter för ”fighting”.

– Svårt att se (att det blir anmälan), säger Robin Kovacs som sitter med i TV4:s studio.

Även nästa match spelas på Luleås hemmaplan.

