18-åringen kastas in – stjärnan saknas

Precis som väntat saknas Frederic Allard till kvartsfinal två mot Frölunda. Istället står det klart att Oliwer Sjöström lyfts in i Luleås lag.

Frederic Allard saknas för Luleå. Då får Oliwer Sjöström chansen. Foto: Bildbyrån (montage).

18-årige Oliwer Sjöström har gjort succé i Hockeyallsvenskan under säsongen. Detta när Luleå valt att skicka iväg honom till Björklöven för att samla på sig erfarenhet. Ändå var det backen, nominerad till Guldgallret, som hamnade utanför under hela kvartsfinalserien mot Oskarshamn.

Nu, efter tre JSM-matcher med Luleå, får Umeå-killen chansen i SHL.

Samtidigt som Frederic Allard saknades på matchvärmningen, under onsdagen, har Sjöström flugits ner till Göteborg för att stärka backsidan. Och när laguppställningen till kvartsfinal två presenteras är det mycket riktigt två juniorspelare uppskrivna bland de sju försvararna. Oliwer den ena, och JVM-hjälten William Håkansson den andra.

Oliwer Sjöström har tidigare gjort åtta ombytta matcher i SHL, men aldrig klivit ut på isen i ett SM-slutspel. Nu väntas han få en hel del istid i och med att han tar plats i tredje backpar intill Oscar Engsund. Håkansson är precis som senast uppskriven som sjundeback.

I övrigt är Luleås kedjor densamma som i första kvartsfinalmötet där Luleå vann med 3–2.

Laguppställningen inför den andra kvartsfinalen mot Frölunda –



Nedsläpp kl 19:00 i Scandinavium och på TV4 Hockey.

Source: Oliwer Sjöström @ Elite Prospects