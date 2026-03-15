Oliwer Sjöström har gjort succé i Björklöven under säsongen.

Till den första kvartsfinalen mot Oskarshamn petas dock 18-åringen.

Oliwer Sjöström lämnas helt utanför laget i den första kvartsfinalen.

I dag inleds kvartsfinalspelet i HockeyAllsvenskan och seriesegrarna Björklöven kliver in i slutspelet där de ställs mot Oskarshamn. ”Löven” har då angenäma problem på backsidan eftersom de har åtta backar på avtal – men bara kan spela med sju av dem.

Nu står det klart att det blir 18-årige Oliwer Sjöström, inlånad från Luleå, som lämnas utanför laget i den första kvartsfinalen. Detta trots att han har gjort succé under grundserien. Sjöström lånades ut från Luleå till Björklöven inför säsongen och har sedan haft en framträdande roll i ”Löven”. 18-åringen har stått för 26 poäng på 48 matcher från sin backplats, vilket var bäst av alla juniorer i HockeyAllsvenskan. Han kom även strax utanför topp tio i backarnas poängliga och ingen annan back i Björklöven gjorde lika många poäng som Sjöström. När det är dags för slutspel lämnas han däremot alltså på läktaren.

I stället ställer Björklöven upp med följande backpar:

Linus Cronholm – Marcus Björk

Mathew Maione – Olli Vainio

Anton Malmström – Lucas Nordsäter

Tim Theocharidis

Jakob Ihs-Wozniak är 13:e forward i Björklöven

På forwardssidan är det ett annat Luleålån i form av Jakob Ihs-Wozniak som hamnar snett då han tar plats som 13:e forward i laget. I stället kliver Gustaf Kangas upp i tredjekedjan med Jacob Olofsson och Oscar Tellström medan Daniel Brodin tar plats i fjärdekedjan med Joel Mustonen och Lenni Killinen.

Mellan stolparna är det Frans Tuohimaa som får förtroendet från start.

Oskarshamn å sin sida gör inga ändringar i laget utan ställer upp med exakt samma manskap som i åttondelsfinalen mot Almtuna. Det innebär att målvakten Olof Glifford allt jämt saknas.

Source: Oliwer Sjöström @ Elite Prospects