Frölundas lagkapten Max Friberg hade inte fått det att stämma i sin poängproduktion under grundserien. I den andra kvartsfinalen mot Luleå träffade 33-åringen dock rätt flera gånger om.

Max Friberg hittade slutspelsformen i den andra kvartsfinalen mellan Frölunda och Luleå. Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

Max Friberg har haft stora problem med sin poängproduktion under grundserien där han endast stod för 19 poäng. Jämfört med Frölundakaptenens tidigare säsonger är det betydligt färre.

Efter 52 grundseriematcher hade Friberg gjort fem mål. I den andra kvartsfinalen mellan Frölunda och Luleå lossnade det dock för forwarden när hemmalaget vann med hela 7-0, där Friberg stod för två mål och en assist.

– Det betyder egentligen bara ett bra bidrag för laget. Det har varit tråkigt att prata produktion i 52 omgångar och jag står ungefär på samma ställe nu också. Jag tycker vi spelar på rätt sätt, både laget och vi som kedja, vi gör rätt saker för att hjälpa laget på bästa vis. Sen är det alltid bra att få utdelning också, säger Friberg till hockeysverige.se och fortsätter.

– Det är bra för både individ och lag att vi känner att vi kan fortsätta attackera och fortsätter göra mål, det är aldrig negativt. Men vi får också ha huvudet på rätt ställe och fokusera om till nästa uppgift.

– Det är det jag gillar, när alla bidrar till lagets framgång, det är det vi vill vara. Det är det ett slutspel handlar om, det är inte individer här och var utan det är lagets insats som ligger i starkast fokus.

Svagare poängproduktion under Ohlssons ledning: ”Inget att ta på där”

Fribergs poängproduktion har gått ner samtidigt som Robert ”Robban” Ohlsson tog över rollen som huvudtränare efter Roger Rönnberg. Frågan uppkommer då ifall det kan vara en orsak till den svagare poängproduktionen.

Själv menar Friberg att han inte jämför med tidigare säsonger eller bland olika tränare.

– Jag kommer absolut inte göra den analysen överhuvudtaget, utan min inställning varenda kväll är att hjälpa laget på bästa vis. Det har det varit hela säsongen och det kommer fortsätta vara så i resten av min karriär.

Känner du att din roll som lagkapten är samma som förra året?

– Det skulle jag väl säga. Lagkaptensrollen är lik och min relation med ”Robban” är jättebra. Jag känner förtroende för honom och jag leder det här laget bland spelarna tillsammans med några till. Så det finns inget att ta på där utan vi trivs bra ihop och ska se till att det här laget blir framgångsrikt i vår.

Lagkaptenen Max Friberg och huvudtränaren Robert Ohlsson leder Frölunda tillsammans. Foto: Bildbyrån (montage).

Matchserien hettar till: ”Vi kommer fortsätta spela hårt”

Kvartsfinalserien hettade till ordentligt i onsdags med flera stökiga situationer. Enligt Friberg passar det Frölundas sätt att spela på, så länge de håller sig på rätt sida och inte drar på sig onödiga utvisningar.

– Det är ganska naturligt skulle jag säga. Det sticker iväg åt något håll och det är heta tajta fighter här hela tiden. Så det är ganska naturligt att det förlorande laget har lite frustration och det blir en del situationer.

Efter den andra kvartsfinalen i onsdags gick flera Luleåspelare ut hårt mot domarna. De menade dessutom att Fribergs kedjekamrat Filip Cederqvist slängde sig när han fick en crosschecking vilket ledde till Brendan Shinnimins matchstraff. Friberg hade följande att säga om de heta situationerna som uppstod.

– De (Luleå) får tycka precis vad de vill. Jag litar väl på domarna, att de tar rätt beslut givetvis. Vi kommer fortsätta spela hårt och inom gränsen. Jag tycker att vi gjorde ett bra jobb och vi spelar på rätt sida av lagen men hårt och rejält. Det är så vi vill vara, vara intensiva, vara i ansiktet på dem, men på något sätt inte ge nackdel till vårat lag.

Efter den andra kvartsfinalen tyder allt på ännu en het match på fredag när lagen möts igen. Nu ska Luleå dessutom få spela två matcher på hemmaplan. Friberg ser dock fram emot matchen och hoppas på en ytterligare bra insats, likt matchen i onsdags.

