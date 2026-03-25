Det blev hett i den andra kvartsfinalen mellan Frölunda och Luleå med flera bråk och omdiskuterade situationer. Efter matchen var flera Luleåspelare irriterade på sättet domarna agerade i matchen.

– Domarna tappar matchen, det är därför det blir kalabalik i tredje. De behöver ha bättre kommunikation där ute så kommer det inte se ut så, säger Linus Omark till hockeysverige.se.

Det uppstod flera situationer som väckte starka känslor hos Luleå. Foto: Bildbyrån (montage).

Det hettade till ordentligt i den andra kvartsfinalen mellan Frölunda och Luleå. Halvvägs in i den tredje perioden hamnade flera spelare hamnade i ett slagsmål efter att Frölundas Tom Nilsson delat ut en crosschecking mot Pontus Andreassons huvud.

Situationen resulterade i två Frölunda-och två Luleåutvisningar. Frölundas Noah Hasa och Henrik Tömmernes åkte ut för roughing samtidigt som Luleås Pontus Andreasson och Markus Nurmi åkte ut för samma straff. Däremot var det endast Nurmi som fick ett matchstraff vilket väckte stor irritation hos Luleå.

– Det är en solklar crosschecking upp i ansiktet så det är klart att man blir förbannad när de inte tar den. Han kommer med två händer på klubban upp i ansiktet, så snyggt är det inte i alla fall, säger Andreasson efter matchen.

Hur ser du på att det endast blev Nurmi som fick matchstraff i den situationen?

– Det är ett konstigt matchstraff han åker på men det spelar egentligen inte så stor roll. Matchen var i stort sätt redan över där. Vi ska försöka fokusera mer på vårat spel i nästa match.

– Domarna tappar matchen, det är därför det blir kalabalik i tredje. De behöver ha bättre kommunikation där ute så kommer det inte se ut så, instämmer Linus Omark och fortsätter med att ge sin syn på Tom Nilssons crosschecking.

– Tyvärr i svensk hockey måste man lägga sig ned för att få en femma. Det är exakt samma situation som Shinnimin åker på men då ligger han (Filip Cederqvist) ned. Så ont har han ju inte.

Du tycker alltså att han överdriver?

– Han kommer spela nästa match får du se!

Kritiserar domarna: ”Lustigt att de hittar en femma där.”

Situationen som Omark hänvisar till sker några minuter efter Nurmis matchstraff. Där åkte även Luleås Brendan Shinnimin ut på samma. Forwarden crosscheckade Filip Cederqvist i nacken och fick kliva av isen. I TV4:s sändning menade experten Sanny Lindström att situationen inte borde ha varit mer än en tvåa.

Något som Andreasson håller med om.

– Det är slutspel så jag tycker att det är lite billigt. Tar de en femma på den så ska det vara en femma på Tom Nilsson också.

Även Luleås lagkapten Erik Gustafsson var kritisk till domarnas insats i situationen.

– Speciellt om de inte tar någonting på Tom Nilsson så blir det lustigt att de hittar en femma där. Jag tycker att domarna tappade matchen där.

Pontus Andreasson och Erik Gustafsson var inte nöjda med hur domarna agerade i de heta situationerna. Foto: Bildbyrån (montage).

”Ser fram emot fredagen så mycket – vi har revanschlust”

Utöver starka känslor mellan lagen krossade Frölunda Luleå med 7-0. Därmed är matchserien nu utjämnad när den vänder upp till Norrbotten. Efter kvällens heta kvartsfinal kommer det bli väldigt intressant att se hur matchserien utvecklas med två matcher i Luleå.

Själv är Gustafsson optimistisk och ser fram emot att spela på hemmaplan.

– Det gäller bara att glömma den här matchen och titta framåt. Det är skitsamma om man förlorar med 20-0 eller på övertid. Det står 1-1 i matcher så vi är i en bra sits. Det ska bli kul att spela hemma.

Kommer hettan från denna matchen hänga med in i nästa?

– Ja, det tror jag. Som sig bör. Jag hoppas det också. Det ska bli kul, jag ser fram emot fredagen så mycket redan. Vi har revanschlust redan nu och sen gäller det att vi håller oss i skinnet lite mer och är på rätt sida.

Något som Andreasson håller med om.

– Vi kommer ha ett jäkla tryck där hemma så det kommer bli kul. Vi ska komma ut stenhårt. Pressen ligger på Frölunda så vi ska gå ut och njuta och ha kul, säger forwarden avslutande.