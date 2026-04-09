Här lämnar stjärnan: ”Krokar i”

Mathias Bromé krokade ihop med Victor Stjernborg, blev liggande – och fick hjälpas av isen i den första perioden.

Mathias Bromé fick ont efter en duell med Victor Stjernborg.

Foto: TV4.

I match ett drabbades Skellefteå av ett tufft avbräck när Jonathan Pudas tvingades bryta matchen. Han kom inte till spel i kvällens semifinal.

Då var det istället Luleå som drabbades av en tuff smäll. Mathias Bromé fick rejält ont efter en duell med Victor Stjernberg i defensivt sarghörn, drygt halvvägs in i den första perioden. Bromé blev liggande och kunde inte ta sig upp medan spelet pågick. Till sist blåste en av domarna av, och Bromé kunde tittas till.

Luleåstjärnan fick sedan hjälp av läkare att ta sig till båset, och därefter haltade han ut i omklädningsrummet. Han kunde dock gå för egen maskin.

– Han krokar i Stjernborg. Han ser ut att ha rejält ont. Vi får hålla tummarna för Bromé, han är viktig för Luleå. Det är en spelare som kan flytta upp pucken i anfallszon, sade Sanny Lindström i TV4:s sändning.

I Bromés frånvaro klev JVM-guldhjälten Casper Juustovaara Karlsson in och spelade för första gången i semifinalserien.

Några minuter före smällen på Bromé åkte Luleå på en annan tuff smäll, då Lars Bryggman gav Skellefteå ledningen med 1-0. Det är ställningen efter den första perioden.