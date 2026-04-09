Luleåfrustrationen – i överkörningen: ”Åker runt och jagar”

Skellefteå körde över Luleå med 5-0 i semifinal två. Ett Luleå som blev allt mer frustrerat.

– Jag förstår deras frustration, säger Joel Lundqvist i TV4.

– Vi behöver hålla fokus på rätt saker och spela hockey, säger Mathias Bromé.

Skellefteå körde över ett irriterat Luleå.

I tisdags fick vi se tidernas längsta SM-slutspelsmatch innan Skellefteå till sist vann. Ikväll var det betydligt mer ojämnt. Skellefteå vann med 5-0 efter att bland annat ha gjort tre mål i powerplay mot ett frustrerat Luleålag.

Det var inte minst irriterat efter Skellefteås 3-0-mål i slutsekunderna av den andra perioden. Detta sedan Victor Stjernborg varit inne i Matteus Wards målgård – utan att målet videogranskades.

– Först ser vi en tripping på Erik Gustafsson. Och sen vid själva målskottet står ju Stjernborg framför och man ser en kontakt med Wards klubba. Men det är inget de ringer på. Jag är förvånad. Jag förstår deras frustration.

”Här är de galna i båset”

Inför ett av Skellefteås mål uppmärksammades det också en möjlig holding the stick från en Skellefteåspelare.

– Här är de galna i båset. (Oskari) Laaksonen var arg, Erik Gustafsson var argare. Men jag undrar om inte ”Bulan” var argast. Och som lök på laxen gör Skellefteå mål, säger Sanny Lindström i TV4.

Enligt assisterande tränare Henrik Stridh erkände domarna misstaget.

– Vi får en utvisning. Dom skulle fått en utvisning när de rycker klubban från Laaksonen. Det erkänner domaren efteråt också.

Frustrationen kommer av det som händer i slutet av andra, de missar två solklara utvisningar. Sen får vi ett erkännande från domaren, vilket är bra. Men vi måste lära oss hantera det och hålla oss kallare. Och sen sätter vi inte dit chanserna. Det har inget med domarna att göra, menar assisterande tränare Stridh.

– Jag vill inte kommentera domarinsatsen, det är tuffa matcher att döma. Det är ingen lätt uppgift. Spelarna missar saker, vi missar saker och domarna missar saker. Vi kan inte stå och grina över det. Sen är det olyckligt.

Mathias Bromé menade att Luleå behövde hålla lugnet.

– Vi behöver hålla fokus på rätt saker och spela hockey. Det blir känslor och vi blir frustrerade. Vi släpper in mål och vi tycker vi ska få någon visning med oss också. Men vi måste hålla känslorna på rätt sida.

I den tredje perioden kom sen också ett snabbt 4-0-mål – och då blev det än mer frustrerat.

– När 4-0 kom blev det frustrerat och nu åker man mest runt och jagar situationer, säger Sanny Lindström.

Skickade slängkyssar mot utvisade Luleåspelarna

I slutperioden ådrog sig Luleå två tvåminutersutvisningar och en 2+2:a – innan ett slagsmål med en dryg minut kvar gjorde att ytterligare ett gäng spelare visades ut. Sammanlagt fick två spelare i vardera lag fem minuters utvisning för fighting. Totalt blev det en bra bit över 100 utvisningsminuter i matchen.

– Det är värsta slagfältet mitt på isen. Det här låg i luften, säger kommentatorn Johan Edlund.

I utvisningsbåsen stod Brendan Shinnimin och skrek i riktning mot Skellefteåbåset – där spelarna i sin tur klappade med i publikens ramsor och skickade slängkyssar i riktning mot Luleåspelarna.

Skellefteås mål i storsegern gjordes av Lars Bryggman, bröderna Johnson och Oscar Lindberg. Bryggman gjorde två. Nästa match i matchserien spelas på lördag – i Luleå. Skellefteå leder med 2-0 i matcher.

– Det lär bli drag med vår hemmapublik i ryggen, säger Henrik Stridh.