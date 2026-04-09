Uppgifter: Så länge blir Pudas borta

Jonathan Pudas skadade sig i den första semifinalserien. Nu uppger NSD att han blir borta ett tag till.

Foto: TV4.

Jonathan Pudas avbröt maratonmatchen mot Luleå i tisdags. Backstjärnan tvingades utgå med en skada. Han kommer inte till spel i kvällens semifinalmatch – och enligt NSD kommer Skellefteåkaptenen missa ytterligare en tid.

Lokaltidningen skriver att det konstaterades när han undersöktes av klubbens medicinska personal att han har ådragit sig en skada som det brukar ta åtminstone en till två veckor att läka. Därmed kan Jonathan Pudas ha spelat färdigt i SM-semifinalen.

Pudas, som gjorde 47 poäng i grundserien och vann backarnas poängliga för fjärde gången, har haft en del otur när det kommer till skador i just slutspelet. När Skellefteå vann guld kunde han bara spela fyra slutspelsmatcher, och ifjol spelade han bara sex av Skellefteås elva slutspelsmatcher när laget åkte ut i semifinal.

