Har chansen att bli historiska: ”Ska göra allt för att vinna”

Rögle har varit i SM-final både 2021 och 2024 men förlorat.

Nu hoppas Daniel Zaar & Co. att det ska bli tredje gången gillt i jakten på guldet.

− Jag vill verkligen vinna det med Rögle nu och jag kommer göra allt för att vi ska ta hem det, säger Zaar.

Efter två finalförluster drömmer nu Rögle om att vinna sitt första SM-guld. Foto: Bildbyrån (Montage)

För tredje gången de senaste fem åren är Rögle BK i SM-final. 2021 mötte de Växjö i finalen och 2024 ställdes de mot Skellefteå. Gemensamt för båda åren är dock att Rögle förlorade SM-finalen med 4-1 i matcher.

I år har Rögle tagit sig till SM-finalen sedan de vänt 0-3 till 4-3 i kvartsfinalen mot Färjestad. I semifinalen stod de sedan för en stark insats och svepte undan Växjö med 4-1 i matcher för att säkra finalplatsen.

Daniel Zaar berättar sedan vad han anser var nycklarna till att Rögle slog ut Växjö med 4-1 i matcher.

− Jag tycker att vi håller oss till vårt spel. Vi har ett extremt bra tålamod i alla matcher. Jag tycker väl kanske att vi kom ifrån det lite i vissa perioder under senaste matchen, det här med att få ner puckarna djupt och smälla på deras backar för att få dem att bli trötta. Men annars över dessa matcher har vi spelat tufft mot dem, varit fysiska, haft långa anfall och malt ner dem på det sättet. Det är ändå små marginaler, framför allt när man kollar på senaste matchen nu, men jag tycker någonstans ändå att vi förtjänar det över fem matcher, säger Zaar till hockeysverige.se.

Tredje gången gillt för Zaar och Rögle?

Daniel Zaar har verkligen klivit fram som en stark slutspelsspelare under åren i Rögle. Hittills i årets SM-slutspel är han poängbäst av alla spelare med tolv poäng på lika många matcher. Zaar har också varit med om flera långa slutspel med Rögle tidigare. Han var med och spelade SM-final 2021, han var med när Rögle åkte ut i semifinal mot Färjestad 2022 och han var även med senast när Rögle förlorade SM-finalen mot Skellefteå 2024.

Vad talar för att det kan bli tredje gången gillt för er här i final?

− Jag tycker att vi har bevisat i våra bästa stunder hur bra vi kan spela. Som du säger, jag vill verkligen vinna det med Rögle nu och jag kommer göra allt för att vi ska ta hem det.

Daniel Zaar är revanschsugen efter förlusten mot Skellefteå 2024. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Just att ni är några i laget som har gått igenom det här med att förlora en final, och vissa av er har gjort det två gånger, är det något man kan använda? Blir det en extra motivation till att inte stå där som förlorare igen?

− Jo, men det är klart. Jag tror att vi kan dra nytta av det också. Vi är några som har gått igenom det och varit med om några finalserier nu och spelat flera långa slutspel. Det ska vi absolut försöka dra nytta av och det är klart att det ger lite extra tändvätska också.

Nu möter ni ju Skellefteå igen också, blir det lite av en revanschkänsla från finalen för två år sedan då?

− Jo, men absolut, lite så är det. Sedan är det ju så att det är många nya spelare i deras lag, många nya i vårt lag, nya tränare och allt sådant. Men det är klart att lite revansch kan det finnas där, säger Daniel Zaar.

Dan Tangnes: ”Lätt att bli överväldigad av att spela final”

Någon som däremot har varit med och vunnit tidigare är Rögles huvudtränare Dan Tangnes som tog hem två ligatitlar och en cuptitel under sin tid som huvudtränare för EV Zug i Schweiz. Nu skulle Tangnes kunna bli skillnaden som gör att Rögle till slut tar sig över linjen för att vinna sitt historiska första SM-guld.

Det är flera spelare som har varit med och spelat, men förlorat, finaler tidigare. Hur är det att ha den erfarenheten i gruppen inför den här finalen?

− Jag tror att det är en mognadsprocess som en grupp går igenom. Det är lätt att bli överväldigad av att spela final. Man får ändå komma ihåg att det är inte speciellt många år sedan som Rögle etablerade sig som ett lag som hade möjlighet att spela SM-final, säger Dan Tangnes och fortsätter:

− Jag tror att den erfarenheten av att ha spelat två finaler, samtidigt som spelare som Dennis Everberg, Anton Bengtsson, Christoffer Rifalk, Leon Bristedt med flera, som har varit här över en lång tid, de har ju ett enormt driv att få uppfylla den här drömmen av att vinna ett SM-guld på hemmaplan som många här som kallar Ängelholm för sitt hem.

− Det är väl det som är den stora drömmen när man flyttar hem igen, att få möjlighet att kämpa om SM-titel och vinna det där första guldet. Nu är vi nära, men som sagt, vi möter ett väldigt kompetent och bra lag som får gå in som favoriter, men vi ska sälja oss dyrt.

Dan Tangnes skulle kunna bli tränaren som skriver historia med Rögle BK. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Kan leda Rögle till första SM-guldet: ”Alla vill skriva historia”

Du kan ju också bli den som leder Rögle till första guldet, hur skulle det smaka?

− Det lockar såklart väldigt mycket. Ängelholm och Rögle har ett väldigt genuint hockeyintresse, både i med- och motgång. Jag menar, går man tillbaka och kollar de senaste åren när det har gått lite tyngre, förutom då finalen för två år sedan, så har det ändå varit ett stort intresse. Folket fortsätter komma på matcherna och folk pratar hockey. Det är liksom en stor del av vår region, Rögle BK.

− Att få vinna och skriva historia där, det är ju det som är den stora drivkraften, men inte den enda. Någonstans vill man ju hitta nästa plattform och etablera sig som ett topplag som har chans att vinna över tid. Alla vill ju göra som Växjö och Skellefteå har gjort de senaste åren. Det är väl det som är den stora målsättningen i längden. Men alla vill skriva historia och det skulle givetvis vara väldigt stort att få vara med på den första resan, avslutar Dan Tangnes.

Den första SM-finalen mellan Skellefteå och Rögle spelas på torsdag kväll.

Source: Rögle BK @ Elite Prospects