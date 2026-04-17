Långa väntan på SM-finalen: ”Hade velat dra igång direkt”

Rögle är klara för SM-final mot Skellefteå.

Men lagen får vänta i en vecka innan pucken släpps för den första finalen.

− Man hade ju såklart varit sugen på att dra igång det direkt, säger Daniel Zaar.

Rögle och Skellefteå får vänta på att dra igång den glödheta SM-finalen. Foto: Bildbyrån/Montage

4-3 mot Färjestad. 4-1 mot Växjö.

Rögle BK är klara för SM-final för tredje gången och kommer där att ställas mot Skellefteå AIK, precis som för två år sedan.

Finalplatsen säkrades sedan klubben besegrat Växjö Lakers med 3-2 borta under torsdagskvällen.

− Det är en skön känsla. Det var nervöst där under de sista minuterna, framför allt när man sitter i båset och kollar. Det är en väldigt skön känsla att vi klarar av det och ska spela i en SM-final, säger forwarden Daniel Zaar till hockeysverige.se efter avancemanget.

Dan Tangnes: ”En grupp som inte är nöjda än”

Tränaren Dan Tangnes menar däremot att finalplatsen bara är ett delmål på vägen.

− Det är en bra känsla. Vi är såklart glada och stolta över att vi har tagit oss till final, men det är ändå ganska samlat. Jag känner liksom att det är en grupp med spelare som inte är mätta eller nöjda än. Men vi är glada för att vi har tagit oss vidare, absolut, säger tränaren.

Calvin de Haan kom till Rögle BK inför årets säsong men har verkligen omfamnat både klubben och dess supportrar men även Ängelholm i stort. Han tillägnar också segern till fansen.

− Det är underbart. Vi har fantastiska fans och det är väldigt roligt att spela inför dem. Halva arenan var grön och vit här i Växjö och denna segern var för dem. Alla där inne i omklädningsrummet tror på att vi kan vinna. Det kommer såklart bli en väldigt bra serie, Skellefteå är ett riktigt bra lag. Nu är vi i final och det är en bra möjlighet som vi har framför oss. Vi ser verkligen fram emot det. Det har varit en otrolig säsong och jag tycker att vi har spelat en bra hockey. Efter de här två serierna i slutspelet tycker jag att vi förtjänar att spela final.

Calvin de Haan: ”Det är min första final i karriären”

Calvin de Haan hade en strulig tid innan han kom till Rögle. 34-åringen hade spelat över 700 NHL-matcher men lämnade New York Rangers under uppmärksammade former förra året. Han fick sedan inget nytt avtal i NHL utan fick söka sig till Europa för att fortsätta sin hockeykarriär. Han kopplades först ihop med Brynäs men hamnade sedan i Rögle.

Under säsongen har kanadensaren sedan varit en av SHL:s bästa backar och burit laget till SM–finalen.

Vad betyder det för dig personligen att ha varit med på den här resan?

− Det känns väldigt bra. Jag njuter verkligen av att få spela för den här klubben. I somras visste jag ju inte ifall jag skulle få ett nytt jobb. Jag är bara så tacksam för att få spela framför de här supportrarna och representera den här klubben. Jag har bara bra saker att säga om alla som jobbar inom klubben och mina lagkamrater. Vi har en fantastisk grupp av killar i omklädningsrummet, och jag tycker att man ser det på sättet som vi spelar och tar hand om varandra ute på isen.

För Calvin de Haan blir finalen med Rögle en chans att vinna hans första titel i karriären. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Calvin de Haan har nu siktet inställt på SM-guldet.

− Det är en grym grupp här som alla förstår vilken möjlighet vi har att uppnå något speciellt. Jag har spelat hockey på en professionell nivå i, vad är det, 14-15 år nu. Detta är första gången som jag kommer att spela final. Det är inte något som händer ofta. Jag har spelat i lag som får gå på tidig semester men jag har också varit med om att gå långt men åkt ut i konferensfinal. Men jag har aldrig fått spela i en final. Jag ser verkligen fram emot den här möjligheten. Oavsett vad som händer så tycker jag att vi borde vara stolta. Detta har varit en fantastisk säsong för Rögle.

Lång väntan på SM-finalen för Rögle och Skellefteå

Både Rögle och Skellefteå är redan klara för SM-finalen efter att ha vunnit respektive semifinalserie med 4-1 i matcher. Det innebär att lagen får vänta i en veckas tid innan finalen drar igång.

I NHL jobbar ligan med ett mer rörligt spelschema under slutspelet där starten på nästkommande serie kan flyttas fram ifall de nuvarande serierna tar slut i förtid. Så är dock inte fallet i SHL. Trots att Skellefteå blev klara för final i onsdags och att Rögle blev finalklara i går, torsdag, kommer den första SM-finalen inte att spelas förrän på torsdag nästa vecka.

Hur kommer det egentligen bli att vänta en vecka på att finalen ska börja?

− Det gäller nog att försöka ta tillvara på tiden. Vi får ta vara på någon dag här nu och vila kroppen kanske. Sedan kan vi nöta lite detaljer på träning nästa vecka och göra oss redo. Jag tror nog att det bara är bra för oss. Sedan är det ju också klart att man också är sugen på att dra igång det direkt, det är man, svarar Daniel Zaar.

Dan Tangnes förklarar också hur han som tränare tänker kring den förlängda pausen. Bland annat kommer han att ge spelarna ledigt över helgen för att återhämta kropparna inför SM-finalens start nästa vecka.

− Jag tror det är väldigt mycket personal i Rögle BK − först och främst spelarna, tränarna och ledarna runt omkring laget − men även biljettansvariga, kioskpersonal, restaurang och så vidare med folk som står på standby och ger vakt för att vara redo ifall det blir match om två dagar eller om det inte blir match. De har också jobbat väldigt hårt, hela föreningen förtjänar att få några dagar för att ladda upp. Laget kommer att vara lediga här fredag, lördag och söndag. Sedan kommer vi att starta förberedelserna på måndag inför matcherna på torsdag och lördag i Skellefteå, säger Tangnes.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects