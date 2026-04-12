Svaret efter förlusten: ”Jag är irriterad”

Rögle missade chansen att gå upp i en 3-0-ledning mot Växjö.

I stället tappade de ledning till förlust hemma i Catena Arena.

− Jag är lite irriterad just nu, säger Daniel Zaar till TV4.

Daniel Zaar och Dan Tangnes ger sin syn på förlusten hemma mot Växjö. Foto: Bildbyrån

Vinster med 5-3 och 6-0 i Växjö gjorde att Rögle hade satt sig i ett väldigt bra läge i SM-semifinalen mot Växjö. Under söndagen hade de chansen att gå upp till 3-0 för att ta ett stort steg mot finalspel. Trots ledning med både 1-0 och 2-1 tappade dock Rögle till förlust.

Växjö vinner match tre i Ängelholm med 4-2 för att reducera semifinalserien.

− Jag tycker att vi spelar ganska bra, framför allt i de första två perioderna. Vi hade väl en effektivitet i Växjö i fredags som någonstans jämnade ut sig i dag. Vi hade gott om chanser för att göra fler mål. Jag tycker att vi blir lite stillastående och försiktiga i tredje perioden som vi blir hårt straffade för. Då är Växjö effektiva och gör mål på sina chanser i stort sett, säger tränaren Dan Tangnes till TV4 i sin analys efter matchen.

Daniel Zaar sätter sedan ord på känslorna över att förlora hemma i Catena Arena och missa chansen att gå upp till 3-0 i matcher.

− Jag är lite irriterad just nu, såklart. Man vill vinna alla matcher där ute, säger Zaar till TV4 och fortsätter:

− Jag hatar att förlora liksom. Jag vill vinna varje match och jag tycker att vi ger oss chansen i dag till att vinna matchen. Vi skapar tillräckligt mycket för att trycka dit någon puck till.

Dan Tangnes: ”Finns saker som vi kan göra bättre”

Lagen möts igen i Ängelholm på tisdag där Rögle fortfarande har chansen att skaffa matchboll vid seger. Växjö skulle däremot kunna kvittera serien vid ännu en bortavinst. Rögles huvudtränare Dan Tangnes menar att laget behöver spela lite annorlunda om de ska kunna vinna match fyra.

− Om vi summerar 60 minuter finns det saker som vi kan göra bättre som vi inte gjorde i dag. Vi är ett halvt steg ifrån i markeringsspelet emellanåt. Jag tycker att vi blir väldigt slarviga i vårt passningsspelet och vi åkte inte tillräckligt mycket skridskor. Det är små saker som vi kan göra lite bättre. Det får vi försöka rätta till inför tisdag, säger Tangnes och fortsätter:

− Vi ska ta några djupa andetag och titta på detta som vi brukar göra, både vid vinst och förlust. Sedan får vi se till att göra några taktiska justeringar men framför allt sätta oss i ett bra mentalt tillstånd.

Match fyra i SM-semifinalen spelas på tisdag kväll med start 19.00.

