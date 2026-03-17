Tomas Kollar var rasande efter Djurgårdens avgörande mål i förlängningen.

Nu förklarar domare Christoffer Holm varför målet godkändes.

– Vill han (Oskar Blomgren) ta ett steg ut där och ta kontakt med Djurgårdsspelaren, då kommer vi att döma bort målet, säger Holm till TV4.

Djurgårdens avgörande i den första åttondelsfinalen mot Malmö blev minst sagt kontroversiellt. Efter matchen rasade Tomas Kollar mot beslutet att godkänna målet, trots videogranskning.

– Det är väl givet att det ska dömas bort. Thorsbrink har väl semester och även Lärking. Det är inte så konstigt att det blir mål. Det är så jävla uselt. Jag är ledsen, vi har spelat fan i åtta månader, och så tar man ett sådant där jävla beslut, sade Kollar till TV4.

David Blomgren stod i målgården när Anton Frondell sköt in pucken bakom Malmö-målvakten Oskar Blomgren. Domarna hänvisade dock till att David Blomgren ”alltid var i rörelse” som anledningen till att målet godkändes.

Christoffer Holm: ”Därför blir det godkänt mål”

Efteråt förklarar domare Christoffer Holm vad regeln säger och varför målet godkändes.

– Om man står stilla kommer vi inte döma mål i det här fallet. I det här läget blir det mål på grund av att spelaren hela tiden är i rörelse och aldrig har någon relevant kontakt med målvakten. Där är vår bedömning huruvida han påverkar målvaktens förmåga att kunna rädda pucken om det är en kontakt, säger Holm till TV4 och fortsätter:

– Vi bedömer att han (David Blomgren) är där väldigt tillfälligt och inte har någon statistik position inne i det blå området. Han är i rörelse och därav blir det godkänt mål.

Christoffer Holm menar sedan att Oskar Blomgren inte blir störd av att David Blomgren står framför honom. Däremot hade det gjorts en annan bedömning ifall Oskar Blomgren hade sökt upp kontakten själv.

– Vill han (Oskar Blomgren) ta ett steg ut där, väljer att kliva ut och tar kontakt med Djurgårdsspelaren, då kommer vi att döma bort målet. Han har rätt att välja att gå ut och ta den position. I det här fallet upplever vi inte att han vill komma ut längre än vad han gör. Hade han tagit kontakt med den blå spelaren tydligt och visat sig att han därigenom varit störd, då hade det blivit ej mål. Men i det här fallet är det ingen relevant kontakt och den blå spelaren är i rörelse, säger Christoffer Holm.

Djurgården vann matchen med 3-2 och leder nu åttondelsfinalen med 1-0 i matcher inför att serien vänder ner till Malmö.