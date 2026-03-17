”Vi har spelat fan i åtta månader, och så tar man ett sådant jävla beslut”

Djurgården avgjorde åttondelsfinalen på ett kontroversiellt mål.

Då rasade Malmö-tränaren Tomas Kollar mot beslutet att godkänna målet.

Tomas Kollar rasade efter Djurgårdens avgörande mot Malmö. Foto: TV4/Skärmdump

Djurgården vinner den första åttondelsfinalen mot Malmö efter förlängning. Anton Frondell sköt det avgörande målet i powerplay, men borde målet ha godkänts?

David Blomgren i DIF står i målgården, precis framför Malmö-målvakten Oskar Blomgren, i samband med skottet. Domarna videogranskade situationen och godkände sedan målet och hänvisar till att ”DIF-spelaren alltid är i rörelse”. Efteråt var Tomas Kollar rasande mot domslutet.

– Han är ju i målgården, han står mitt i målgården. ”Blomman” kan inte komma ut och spela det spelet som han ska göra. Jag blir inte förvånad att det blir mål för nivån på domarna genom hela matchen har varit högst tveksam, säger Kollar till TV4 och fortsätter:

– Jag håller med om att vi tar alldeles för många onödiga utvisningar som straffar oss i längden. Sedan tycker jag att vi borde ha typ två, tre powerplay själva som vi inte får. Är man på Hovet så är det svårt att få powerplay med sig, besviligen.

Tomas Kollar: ”Han ska inte stå där”

Tomas Kollar får sedan se repris på situationen och då går topplocket för coachen.

– Att det är mål tycker jag är konstigt, det är jätte-, jättekonstigt. Sedan kan man ju hitta på att han är i rörelse. Han står i den blå färgen, han ska inte stå där, det ska han inte. Sedan kan man hitta på att han är inte i rörelse eller inte, han står i blå färgen, mitt i målgården där målvakten ska stå. Titta här, titta här! Hur ska Blomman kunna komma ut? Hur ska han kunna komma ut? HUR ska han kunna komma ut? Almen, du som har spelat i hundra år, kan du förklara det för mig? Det går ju inte att förklara, säger Kollar frågande mot TV4-experten Almen Bibic.

Almen Bibic:

– I min bok ska det här dömas bort, säger Bibic.

Rasar mot målet: ”Det är så jävla uselt”

Då bryter Tomas Kollar in igen.

– Det är väl givet att det ska dömas bort. Thorsbrink har väl semester och även Lärking. Det är inte så konstigt att det blir mål. Det är så jävla uselt. Jag är ledsen, vi har spelat fan i åtta månader, och så tar man ett sådant där jävla beslut. Tveksamt, ha det bra!

Almen Bibic utvecklade sedan sina tankar och håller med om att målet borde ha blivit bortdömt.

– Arslet nuddar ju ansiktet och det blir mål. När jag har sett bilderna är det solklart inget mål. Det där ska man ju döma bort. Jag begriper inte den faktiskt.

Tomas Kollar om domarinsatsen: ”Inte lätt att stå emot trycket på Hovet”

På presskonferensen efteråt var Tomas Kollar mer samlad och gav sin syn på domslutet återigen.

– Jag tycker väl att det där sista målet var väldigt tveksamt i och med att Djurgårdsspelaren står innanför målgårdskanten. Och förhindrar Blomgren att sitt jobb, han kan inte komma ut. Och jag tycker att det är extremt märkligt att det blir något faktiskt. Det är väl det jag blir upprörd över, tänker jag.

Var du säker på att målet skulle öppnas bort under väntan där?

– Ja, jag var hundra procent säker på det, säger Kollar och fortsätter:

– Att han står och stör målvakten i blå färg kan väl inte vara enligt reglerna? Eller så är det så, då har jag ju dålig koll på reglerna.

Tomas Kollar var samtidigt kritisk mot domarinsatsen överlag i matchen.

– Vi var överens om att hålla en jämn nivå. Jag tycker man gör det lite åt ena hållet och så tas det lite från andra hållet. Och det är så det är. Det är bra tryck här på Hovet och det är inte lätt att stå emot trycket helt klart.

Djurgården leder nu serien med 1-0 i matcher. Serien vänder ner till Skåne där Malmö har två hemmamatcher.

Djurgården – Malmö 3–2 OT (0-1,1-1,1-0,1-0)

Djurgården: Colby Sissons, Viggo Björck, Anton Frondell.

Malmö: Joona Ikonen, Carl Persson.

Djurgården leder med 1-0 i matcher.