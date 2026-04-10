Tufft läge i semifinalen: ”Vi ska göra som Rögle gjorde”

Växjö har satt sig i en dålig sits efter två raka hemmaförluster i semifinalen.

Nu ger Joel Persson och Björn Hellkvist sina tankar om hur laget ska vända på serien.

− Vi får väl göra som Rögle gjorde, säger Hellkvist.

Björn Hellkvist och Växjö är illa ute i semifinalen mot Rögle.

VÄXJÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter en imponerande kvartsfinal där man bara sopade Brynäs åt sidan med 4-1 i matcher har det blivit en helt annan historia för Växjö Lakers i semifinalen mot Rögle. Växjö inledde bra genom att ta ledningen med 3-0 i den första matchen. Därefter har laget dock tappat stora delar av sitt spel och stundtals blivit utklassade av Rögle.

Växjö tappade först 3-0 till 3-5 i den första matchen. I match två under gårdagskvällen åkte de sedan på en förkrossande 0-6-förlust hemma i Vida Arena. Sedan tidpunkten när Växjö gjorde 3-0 i den 30:e minuten av match ett har Rögle tagit över helt och hållet. På de senaste 90 minuternas hockey i serien har Rögle nämligen 11-0 (!) i målskillnad. Växjö, som vanligtvis brukar vara väldigt stabila och trygga i sitt försvar har blivit blottade av Rögle och haft svårt att spela på sitt sätt.

Även om både lagkapten Joel Persson och tränare Björn Hellkvist menar att det har varit ganska jämnt spelmässigt under stunder är det alltså Rögle som har varit överlägsna i målskyttet samt nu har 2-0 i matcher.

Som du ser det, vad är det som gör att det ändå tippar över till Rögles fördel i de här två matcherna?

− Jag tycker att momentumet i förra matchen när de får göra det två snabba efter att vi leder med 3-0 där. Då blir det väldigt tydligt att vi blir små och sedan i dag (läs i går) tycker jag att man kan se samma tendenser igen. Efter deras 2-0 och 3-0 i andra perioden får de ett jädra momentum i sitt lag medan vi blir små och ängsliga. Vi måste spela större, få stopp i spelet och bevara pucken i laget men samtidigt ta ett större ansvar tillsammans när vi är på isen. Sedan behöver vi få igång lite mer anfallsspel och på sätt också döda Rögles momentum, säger Joel Persson.

Björn Hellkvist: ”Finns ingen risk för någonting”

Enligt Växjös lagkapten har resultatet i matchen ingen betydelse över huvud taget. Det är bara resultatet i antal vunna matcher som spelar någon roll för honom.

− Egentligen spelar det inte någon roll alls. Det är klart att vilken förlust som helst är ju sur i ett slutspel. Sedan kan man ju alltid vända på att det att 0-6 hemma i slutspel är ju tungt liksom. Det är vad det är men det är bara en match. Det är nya förutsättningar på söndag. Skulle det bli 4-2 eller 2-0, vi kan inte tänka på det utan vi behöver tänka på vilken plan vi har framåt för att få en större chans att vinna på söndag, säger Persson.

Huvudtränaren Björn Hellkvist var tydlig med att han skulle göra ändringar i Växjös taktik och spel mellan match ett och två för att få ut mer av sitt lag och ge Lakers en bättre chans att vinna. Det gick däremot alltså inte som planerat där Växjö åkte på en rejäl smäll i 6-0-förlusten.

Hellkvst kommer nu återigen att behöva se över och analysera spelet. Enligt honom lär Växjö nu återigen justera och försöka ändra vissa moment i spelet för att kunna stå upp bättre och hota Rögle.

− Det är klart att det finns väl saker att göra rent taktiskt. Det viktigaste för oss nu är att hålla huvudet högt, axlarna bak, fram med bröstet och luta oss in i den utmaningen som kommer. Vi är inne i ”final four”, det finns liksom ingenting att förlora. Det finns bara att vinna. Det finns egentligen ingen risk för någonting. Det enda man kan göra, det är att ta sig till en final just nu. Vi får väl göra som Rögle gjorde. Titta på det en match åt gången. Vi spelar på söndag. Det är det enda som existerar i vår verklighet just nu, säger Björn Hellkvist.

Så ska Växjö undvika att bli svepta (igen) mot Rögle

För två år sedan möttes Växjö och Rögle senast i SM-slutspelet, även då i semifinal. Ett uträknat Rögle ställdes mot ett favorittippat Växjö men det blev en rejäl skräll. Rögle vann nämligen båda bortamatcherna i Småland och vann därefter även sina hemmamatcher för att vinna serien med 4-0 i matcher och gå vidare till semifinal. För Växjö är det däremot ett tungt minne.

Nu ställs de återigen inför samma uppgift som de misslyckades med 2024. Ett favorittippat Växjö Lakers har nämligen förlorat båda sina hemmamatcher i semifinalen mot Rögle och ligger alltså under med 2-0 i matcher inför att serien vänder ner till Skåne. Växjö är i ett prekärt och utsatt läge där de är piskade att vinna båda matcherna i Ängelholm, annars kommer Rögle antingen kunna stänga serien eller komma tillbaka till Växjö med matchboll.

Går det att ta lärdom av erfarenheten från slutspelet för två år sedan och vad blir viktigt för att undvika att bli svepta igen?

− Det är klart att vi vill undvika det. Samtidigt kan vi inte kolla längre än till matchen på söndag. Jag vet inte hur många spelare som är kvar i vårt lag eller i deras lag sedan dess. Det är helt nya förutsättningar nu, nya tränare i båda båsen och allt vad det innebär. Vi ska bara ta en match på ett taget och vi kommer att fokusera på här och nu och ingenting annat. Det är en match på söndag som vi behöver fokusera på att göra betydligt bättre än i kväll (läs i går) såklart, säger Joel Persson.

Rögle leder semifinalen mot 2-0 i matcher. Lagen möts igen i Ängelholm på söndag och vid en Rögle-seger skulle de sedan ha matchboll i serien.

