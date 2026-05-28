KLART: Brynäs arrangerar dubbla utomhusmatcher

Nu står det klart att SHL flyttar utomhus igen.

Den 19 december möts Brynäs och Färjestad på Tierp Arena, på både herr- och damsidan.

2013 spelades den senaste utomhusmatchen i SHL. Då besegrade Skellefteå Frölunda med 4-1 på Gamla Ullevi i Göteborg. Nu, 13 år senare, är det dags för nästa ”Winter Classic” i Sverige.

SHL meddelar nu att man tillsammans med SDHL arrangerar dubbla matcher på motorbanan i Tierp den 19 december mellan Brynäs och Färjestad.

– Det här är ett koncept vi tror väldigt mycket på. Framför allt finns arenan på plats, den ligger i ett geografiskt läge som attraherar oss och dessutom finns en gedigen kompetens hos Tierp Arena när det gäller att ta emot stora evenemang. Att kunna skapa en ännu större upplevelse än bara själva ishockeymatchen, och samtidigt göra det tillsammans med Tierp Arena, känns både spännande och helt rätt, säger Jakob Westerlund, kommersiell chef i Brynäs IF till hemsidan.

– Vi har ytorna, infrastrukturen och möjligheten att skapa ett riktigt mäktigt vinterevent. Sedan övertagandet av Tierp Arena har vi arbetat målmedvetet för att utveckla anläggningen till en modern multiarena och med Winter Classic kan vi nu med stolthet säga att vi har lyckats, säger Nicklas Karlsson, vd för Tierp Arena.

Brynäs har en gång tidigare arrangerat utomhusmatch. Det var 2012 mot Timrå, i samband med klubbens 100-årsfirande.

Publikrekordet för en SHL-match är 31 144. Det sattes 2009 mellan Frölunda och Färjestad på Ullevi.