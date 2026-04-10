Utbuade i förnedringen: ”Vill man gå hem så gör man det”

0-6 hemma. Då tröttnade Växjö-publiken och lämnade Vida Arena i förtid medan de som stannade kvar buade ut och busvisslade mot sitt lag.

Nu svarar Joel Persson på publikens missnöje.

− Det är klart att det är en besvikelse och att man kanske vill visa sitt missnöje, men det är ingenting som vi kan styra över, säger Persson.

Joel Persson och hans Växjö fick se stora delar av hemmapubliken lämna arenan under tredje perioden. Foto: Bildbyrån

VÄXJÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Växjö, som vanligt är oerhört starka hemma i Vida Arena, har nu åkt på två tunga smällar mot Rögle

Senast tappade man 3-0 till 3-5 och under den andra semifinalen blev det 0-6. Rögle har nu gjort elva raka mål mot Växjö och stundtals under match två var det klasskillnad. Det var så såklart en stor besvikelse i Växjö över att de föll ihop på det sättet, igen.

− Det är klart att det blir ju väldigt stora siffror. Jag tycker att vi blir lite små och inte ”tar väck” deras klubbor framför målet, vilket jag tyckte att vi gjorde väldigt bra i serien mot Brynäs. Vi vet om att det är små marginaler och Rögle får ju ett jädra momentum i sitt gäng. Det är sådana grejer som kommer att fortsätta vara avgörande i den här serien; att vara starka på de grejerna, säger lagkaptenen Joel Persson och fortsätter:

− Under andra halvan av matchen tycker jag att vi spelar väldigt litet, vi vågar inte spela modigt. Där måste vi ta ett större puckansvar såklart. Det finns många delar som vi vill göra bättre, men grundprincipen är ändå att spela bättre med pucken och supporta varandra och ta tillvara med pucken.

Björn Hellkvist ger också sin syn på den stora förlusten.

− Det är en jättejämn start på matchen. Sedan lyckas ju Rögle spräcka en nollan ganska sent i första perioden och får ha med sig några avgörande spel i andra. Vi tror ju på det när vi går ut i tredje, men sedan blir ju starten där jobbig med den studsen. Sedan klarar vi väl inte riktigt av att hålla ihop det. Jag tycker aldrig att vi slutar att spela utan vi fortsätter investera och försöker vara så jobbiga som möjligt, säger Hellkvist och fortsätter:

− Jag tycker väl att vi inte riktigt kommer till och Rögle gör en väldigt bra defensiv match. Vi kan inte riktigt låsa upp deras defensiv. Sedan om det blir 6-0 eller 1-0, det spelar ingen roll. Det är en ny match på söndag och vi ska luta oss in i den utmaningen.

Växjö stängde in sig i omklädningsrummet

Efter matchen stängde Växjö in sig i omklädningsrummet för att ta ett snack. Joel Persson berättar nu om vad som sades bakom de stänga dörrarna.

− Längre vet jag inte, men vi har adresserat ett par saker där vi snackar om vad vi snabbt behöver göra. Sedan kommer vi att kolla på ett videopaket i morgon och säkert hitta nycklar till nästa match med saker som vi kan göra bättre.

Hur upplever du stämningen var i omklädningsrummet?

− Man känner direkt att vi är revanschsugna och alla grabbar är verkligen med i snacket och att vi ska vända det här tillsammans. Det finns inget annat att någon skyggar iväg det utan alla är alerta direkt och ett revanschsugna såklart.

Svaret om publikens missnöje: ”Kan inte fokusera på det”

Växjöpubliken är vana vid att se sitt hemmalag spela starkt i Vida Arena och oftast gå segrande ur matcherna. När siffrorna rann iväg under fredagskvällen var det dock många på läktarna som tröttnade. Under den tredje perioden var det ett stort antal som valde att lämna arenan. De som stannade kvar buade sedan ut laget och de möttes av busvisslingar när de åkte av isen.

− Det är ganska naturligt. Det är så det ser ut överallt i hela Sverige. Det är klart att de är besvikna och det får man vara liksom. Det gäller att ha ett kort minne i slutspelet och förstå att det är en ny fight om 42-43 timmar eller vad det nu blir i Ängelholm. Vi kommer att skruva på grejer och såklart vill vi göra många saker bättre, framför allt i spelet med puck och att få ett bättre momentum i laget är en stor grej som Växjö Lakers har varit bra på i många år. Vi kommer att behöva vara betydligt bättre framöver, säger Persson om att publiken lämnade.

Vad känner man som spelare när hemmapubliken reagerar så?

− Man fokuserar inte på det. Vi fokuserar på att spela. Vi kan inte fokusera över huvud taget på det. Vill man göra det så gör man det. Det spelar ingen roll om vi leder med 5-0 eller om vi ligger under med 5-0; vill man gå hem så gör man det. Självklart förstår man att om vi leder så stannar de mer. Det är klart att det är en besvikelse och att man kanske vill visa sitt missnöje, men det är vad det är. Det är ingenting som man kan styra över. Om man börjar fundera på det, då är vi ute på väldigt djupt vatten. Vi fokuserar bara på vad vi ska göra på isen.

Björn Hellkvist gav också sin syn på publikens missnöje.

− Nej, det vill man ju inte se. Det är ju ingen lyckokänsla precis. Å andra sidan är det ju så här… Om vi lär oss någonting av detta och kommer ut kraftfullt på söndag så är det nog ganska snabbt glömt, säger Växjö-tränaren.

Rögle leder nu semifinalen med 2-0 i matcher och Växjö är i ett pressat läge när serien vänder ner till Ängelholm.

