Experterna överens: ”Klubba som tar pucken”

Pucken över linjen, men inget mål. Tre Kronor hade inte marginalerna med sig när Oskar Sundqvist trodde att han utökat i VM-kvartsfinalen mot Schweiz.

– Jag vet inte hur mycket han rör pucken Sundqvist. Det är en klubba mellan, säger Viaplays Peter Forsberg i sändningen.

Oskar Sundqvist och det han trodde var ett 2–0-mål för Tre Kronor.

Sverige hade inte marginalerna på sin sida när man, i torsdagens VM-kvartsfinal, jagade en skrällseger mot Schweiz.

Linus Karlsson hade tystat hemmapubliken med 1–0 i sjätte minuten, och några minuter senare såg även Oskar Sundqvist ut att ha fått in tvåan. Detta efter att Dean Kukan tagit ett matchstraff för en crosschecking på Ivar Stenberg. Men domarna signalerade för videogranskning och inom kort plockades 2–0 bort. Sundqvist ansågs ha sparkat pucken över linjen när han dundrat fram.

– Först är det ett schweiziskt blad. Men i den andra vinkeln såg det ut som att (Sundqvist) kommer efter det. I den första vinkeln var de lite mer osäkert, men jag tycker det är Mosers blad, säger Viaplays Expert Mattias Norström i sändningen.

– Det är som att han sparkar på den schweiziska klubban, fyller kommentatorn Niklas Holmgren i.

Experterna: ”Klubban som tar pucken”

I studion tog sedan diskussionen vid om huruvida 2–0 borde fått stå. Något som hade ändrat matchbilden drastiskt då Roman Josi fick in 1–1 två minuter efter Sundqvist försök.

– Jag vet inte hur mycket han rör pucken Sundqvist. Det är en klubba mellan. Sen just när den ska över mållinjen kanske han kommer med fotrörelsen. Det är lite oflyt. Men man kan inte klandra honom, han vill ha in pucken, säger Peter Forsberg i första pausen.

– Det är Mosers klubba som kommer in och tar pucken. Det är extremt tajt det där, fortsätter expert-kollegan Erik Granqvist.

1–1 stod sig in i första pausen av VM-kvartsfinalen, men 12.58 in i andra tog Schweiz ledningen genom Denis Malgin.

