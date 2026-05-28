Förlänger svenska NHL-avtalet – till 2031

Viaplay Group fortsätter att vara hemmaplan för NHL i Sverige. Med ett nytt femårigt avtal förlängs sändningsrättigheterna för världens största hockeyliga till och med säsongen 2030/31.

Niklas Jihde och Erik Granqvist fortsätter att snacka NHL i rutan. Foto: Bildbyrån

Viaplay Group och NHL fortsätter sitt långvariga samarbete. Bolaget meddelar att man har säkrat rättigheterna till världens största hockeyliga fram till 2031 genom ett nytt femårigt avtal.

Sedan 2009 har Viaplay visat NHL för svenska tittare och det nya avtalet innebär att sändningarna fortsätter från och med säsongen 2026/27 till och med säsongen 2030/31.

– Vi har varit hemmaplan för NHL i många år och är glada att fortsätta visa världens bästa hockey på Viaplay. Det känns hetare än någonsin med stora stjärnor och framtida svenska spelare som knackar på dörren i världens bästa hockeyliga, säger Viaplays sportchef Erik Westberg i ett pressmeddelande.

Fler NHL-matcher på tittarvänliga tider

Det nya avtalet omfattar både grundserien och Stanley Cup-slutspelet samt samtliga höjdpunkter från NHL.

Ishockey är fortsatt en av Sveriges mest populära sporter och intresset för NHL är stort, inte minst tack vare de många svenska profilerna i ligan. Under de senaste åren har NHL dessutom arbetat aktivt för att göra ligan mer tillgänglig för europeiska tittare genom att lägga fler matcher på tider som passar den europeiska publiken.

För Viaplay innebär förlängningen att bolaget behåller en av sina viktigaste sporträttigheter även under kommande år, samtidigt som svenska hockeyfans kan fortsätta följa både etablerade stjärnor och nästa generation svenska NHL-spelare på samma plattform.

