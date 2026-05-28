Den schweiziska publikens jubel byttes snabbt mot burop i torsdagens VM-kvartsfinal. Det då Dean Kukan fått matchstraff för en crosschecking rakt i tänderna på Ivar Stenberg.

– Den var inte snygg, säger Viaplays expert Mattias Norström i sändningen.

Dean Kukan crosscheckar Ivar Stenberg i VM-kvartsfinalen och får matchstraff. Foto: Bildbyrån och X (montage).

På hemmaisen flög Schweiz ut ur startblocket i VM-kvartsfinalen mot Sverige. Men efter att Linus Karlsson plötsligt öppnat målskyttet med 1–0 tog frustrationen vid. Dean Kukan, tidigare i Luleå, satte upp klubben rakt i munnen på Ivar Stenberg och domarens arm flög upp.

– Aj, aj, aj. Nu blir Ekholm förbaskad. Hur är det med Stenberg? säger Viaplays Niklas Holmgren i sändningen.

– Den där tog rakt upp i munnen. Den var inte snygg, fortsatte experten Mattias Norström.

Situationen videogranskades och till slut stod det klart att Kukan spelat klart. Detta med mindre än sju minuter på klockan i den första perioden. Ivar Stenberg låg kvar på isen direkt efter smällen, men gav sedan tummen upp och kom tillbaka i spel.

– Blir den här publiken tystare och tystare då kommer det bli tryck och press på de schweiziska spelarna istället, sa Norström i sändningen strax innan händelsen.

Oskar Sundqvist fick in 2–0 i det efterföljande powerplay-spelet, men det målet dömdes bort för en sparkrörelse. Istället kom 1–1 från Roman Josi två minuter senare.

