KLART: 19-åringen skriver NHL-kontrakt

Rögles junior Gregor Biber slog igenom i SHL som 17-åring.

Nu har österrikaren skrivit på sitt första NHL-kontrakt med Utah.

Säsongen 24/25 plockade Rögle upp junioren Gregor Biber till A-laget. Där blev det ett genombrott med 52 matcher och tre poäng. En säsong som avslutades med att han fick spela VM med Österrike.

Under årets säsong hade Biber det tuffare med en hjärnskakning under hösten. Han lånades sedan ut till Troja/Ljungby, där blev det dock bara två matcher.

Sommaren 2024 draftades den unge österrikaren av Utah Mammoth. När hans kontrakt med Rögle nu gått ut har Biber nu skrivit på ett treårigt entry level-kontrakt med NHL-klubben.

– Gregor är en talangfull back som spelat väldigt bra i den svenska ligan de senaste säsongerna. Vi är väldigt spända över att se honom utvecklas i vår miljö, säger general manager Bill Armstrong.

Gregor Biber har också representerat Österrike i tre olika juniorvärldsmästerskap (2024, 2025 och 2026).

