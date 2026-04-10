Stora hyllningen: ”Har gjort ett fantastiskt jobb”

Rögle är på väg att göra en liknande resa som i SM-slutspelet 2024.

Anton Bengtsson synar anledningen bakom slutspelssuccén − och hyllar bland annat Dan Tangnes.

− Han är jättebra och har varit det hela säsongen, tillsammans med hela coachteamet, säger Bengtsson.

Anton Bengtsson är full av beundran för tränaren Dan Tangnes. Foto: Bildbyrån (Montage)

VÄXJÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Rögle BK har varit uträknade i SM-slutspelet så här långt. Efter att ha hamnat i ett 0-3-underläge i kvartsfinalen mot Färjestad räknade de allra flesta med att säsongen snart skulle ta slut för skåningarna. Laget har dock vägrat att ge sig och därefter har de också hittat storformen. Rögle vann fyra raka matcher och stod för en historisk vändning i kvarten mot Färjestad. Därefter har de tagit två starka bortavinster i Växjö för sex raka vinster i slutspelet. Laget har nu också en fot i SM-finalen med 2-0 i matcher mot Växjö samtidigt som de nu ska spela två hemmamatcher i Catena Arena.

I de senaste två matcherna har Rögle gjort något som inte många andra lag har klarat av, de har nämligen blåst bort Växjö på ett övertygande sätt. På de senaste två matcherna har Rögle gjort elva mål på Växjö, som annars brukar vara starka defensivt tack vare ett kompakt och stabilt försvarsspel. Rögle har däremot kunnat utnyttja sina lägen och straffat Växjö gång på gång.

Hyllar Dan Tangnes: ”Har gjort ett fantastiskt jobb”

Nu berättar lagkaptenen Anton Bengtsson om faktorerna bakom succén i slutspelet som gör att Rögle har sex raka segrar.

− Sedan vi gick in i slutspelet har vi spelat bra. Vi kom in i slutspelet med en ganska bra form men fick en tung start i kvarten. Sedan tog vi fjärde matchen där och fick en jäkla energi och vi har bara byggt vidare på det spelet. Vi har en jäkla tro på det vi gör och egentligen ingen stress i den här gruppen. Vi har ett lugn, är kompakta och framför allt har vi en stor tro på det vi gör, säger Röglekaptenen.

Har ni hittat några speciella detaljer i Växjös spel som ni har identifierat och sedan kunnat kan straffa?

− Ja, det är jättebra scouting som ligger bakom det. Våra coacher gör en pre-scout här innan matcherna och vi får lite detaljer som vi ska tänka på. Jag tycker att vi utför det på ett väldigt bra sätt och i dag (läs i går) gör vi en 60 minuters bra prestation, skulle jag säga.

Hur stor betydelse har tränare Dan Tangnes haft i slutspelet, både taktiskt men även med sitt lugn?

− Han är jättebra och har varit det hela säsongen, tillsammans med hela coachteamet. Man får inte glömma bort de andra heller. Det är ett team där som har gjort ett fantastiskt jobb men det är klart att Tangnes har kommit in med en filosofi kring hur han vill att Rögle ska spela hockey. Jag tycker att det sättet vi spelar på passar bra in med det truppbygget som vi har. Vi har inte de flashigaste spelarna i ligan men vi jobbar jäkligt hårt för varandra och med det spelsystemet vi har så funkar det väldigt bra, säger Anton Bengtsson.

Anton Bengtsson och Rögle kan upprepa historien

I SM-slutspelet 2024 gick Rögle hela vägen till final efter att ha slagit ut Färjestad i kvartsfinal och Växjö i semifinal för att sedan möta Skellefteå i final. Nu skulle skåningarna kunna få en identisk resa. Precis som 2024 vann de fyra raka matcher mot Färjestad, då var det dock 4-0 i matcher medan i år blev det 4-3 i matcher sedan Rögle vänt på serien. För två år sedan vann Rögle båda bortamatcherna mot Växjö i semin och tog sedan hem serien med 4-0 i matcher. Nu har Rögle också skaffat sig en 2-0-ledning efter att återigen ha vunnit båda bortamatcherna i Växjö.

Både Anton Bengtsson och Albin Sundsvik var med på resan 2024 och hoppas kunna återupprepa framgången den här säsongen.

Går det att se likheter mellan årets lag och laget för två år sedan, och resorna som ni har gjort båda gångerna?

− Nej, det är väldigt svårt. Det är knappt att man kommer ihåg hur det var då. Man är så mycket i nuet liksom. Vi har spelat två matcher här och nu är det full fokus på morgondagen. Vi ska förbereda oss så bra som möjligt för att sätta oss i en bra position inför söndag, säger Anton Bengtsson.

− Jag vet inte. Vi fokuserar egentligen inte så mycket på det förflutna. Vi försöker vara här och nu och ta en match i taget. Jag vet inte riktigt om jag har funderat så mycket på det förflutna utan vi blickar bara framåt mot nästa match, säger Albin Sundsvik, som sköt ett hattrick i gårdagens match.

Så ska Rögle stänga serien: ”Kan inte spela på gamla meriter”

I kvartsfinalen mot Färjestad hamnade Rögle i en dålig sits och blev sedan underdogen som jagade för att vända på serien. De kunde med andra ord slå ur underläge och överträffa förväntningarna. Sedan Rögle nu har tagit ledningen med 2-0 i matcher är det i stället Växjö som får jaga.

Det blir ju ett annat läge för er nu, vad blir viktigt för att ni ska kunna stänga serien?

− Egentligen ska vi bara ha samma mindset som vi har haft. Vi ska spela för att vinna hockeymatcher, inte spela för att inte förlora, utan vi spelar för att vinna matcher. Det är där vårt fokus ligger. Vi ska bli en procent bättre varje dag här och fortsätta bygga på den här resan, säger Anton Bengtsson.

− Det är en match i taget och i nästa match står det 0-0 på tavlan igen. Vi kan inte spela på några gamla meriter då. Vi kommer att behöva göra en riktigt bra match på söndag också. De kommer såklart vara hungriga och komma och jaga oss. Det kommer krävas mycket av oss här framöver, säger Albin Sundsvik.

Match tre i semifinalen spelas i Catena Arena, Ängelholm, med start 15:00.

