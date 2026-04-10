Hjälte i semifinalen − med karriärens första hattrick

Albin Sundsvik har aldrig tidigare gjort ett hattrick i sin karriär.

Nu lossnade det rejält och han slog till med tre mål i Rögles 6-0-vinst i semifinalen mot Växjö.

− Jag tror att hockeygudarna ville nog att jag skulle få det där sista målet, säger Sundsvik.

Albin Sundsvik fick jubla tre gånger om i kvällens semifinal. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån (Montage)

VÄXJÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Rögle har åkt upp till Växjö och tagit två raka bortasegrar. 5-3 i onsdags följdes upp av 6-0 i kväll.

Växjö var bättre än Rögle i den första perioden av match ett men sedan dess har Rögle tagit över och varit det bättre laget i serien under fem av sex perioder. I kväll rann siffrorna iväg och ett dominant Rögle vann med hela 6-0 i Vida Arena.

− Det är riktigt starkt av oss. Jag tycker vi gör en riktigt stabil insats över hela banan, både i egen zon och i anfallszon. Jag tycker vi skapar riktigt vassa målchanser, flyttar pucken bra och vi rör oss på ett sätt som gör det jobbigt för dem att få fast oss. Sedan är vi effektiva också och jag tycker vi får stopp på dem i egen zon också. Det är absolut en bra match av oss, säger Albin Sundsvik efter vinsten.

Albin Sundsvik med karriärens första hattrick

För Albin Sundsvik själv blev det också en kväll att minnas. Efter att ha gjort ett mål på åtta matcher hittills i slutspelet klev han nu fram och gjorde tre av Rögles mål för att fullborda ett hattrick. Han petade in en retur i slutet av första perioden för 0-1 och styrde sedan in 0-2 i andra perioden. I början av den tredje perioden var han sedan påpassligt framme efter att en studs i sargen ställde Växjö-målvakten Ludvig Persson och Sundsvik kunde lägga in 0-4 för sitt tredje mål i matchen.

24-årige Albin Sundsvik har aldrig tidigare gjort ett hattrick i sin seniorkarriär och klev nu fram med sin första tremålsmatch i en SM-semifinal.

− Jag tror att det är första hattricket någonsin, någonsin nästan, säger Sundsvik med ett skratt innan han fortsätter:

− Jag tror att hockeygudarna ville nog att jag skulle få den där på sista målet. Det är klart att det är otroligt kul. Jag tycker att vår kedja har hittat någonting bra och någon slags kemi här på slutet. Vi har fått bra stäm, Leon (Bristedt) och (Daniel) Zaar har gjort det riktigt bra på slutet så jag får kredda dem också. Vi skapar mycket vassa målchanser och det är kul, vi ska fortsätta med det.

”Rankar den här kvällen väldigt högt”

Skulle du säga att du är i ditt livs form nu?

− Ja, men den är ganska bra just nu. Det får man väl säga ändå.

Hur högt rankar du den här kvällen i din karriär så här långt?

− Det är klart att den hamnar väldigt högt. Som jag sade innan, jag vet inte om jag någonsin har gjort ett hattrick på någon högre nivå. Det är i sådana fall väldigt, väldigt många år sedan. Den hamnar väl högt ändå.

Det känns som att ni spelar er bästa hockey för säsongen nu. Vad tycker du, har ni spelat bättre än vad ni gör nu?

− Jag tycker att vi har spelat riktigt bra. Det är klart att vi har varit bra under större delar av säsongen också, men i slutspelet är det nu som vi ska vara som bäst. Jag tycker vi har en lite mer ’edge’ nu också.

Rögle har slagläge i semifinalen mot Växjö

Rögle BK har nu sex raka vinster i slutspelet. De vände 0-3 till 4-3 i kvarten mot Färjestad efter fyra raka vinster och har nu 2-0 i matcher mot Växjö.

− Jag tycker vi har en mental styrka. Jag tror vi har fått en styrka av både den vändningen vi gör i kvartsfinalen och även vändningen senast. Det känns som att vi har en mental styrka och bara kan mala på. Alla fyra linor kan mata på och vi känner oss riktigt starka, säger Sundsvik.

Vad är det som ni har hittat i gruppen här sedan 0-3 mot Färjestad och framåt?

− Jag vet inte om det är någon specifik sak. Vi har jobbat stenhårt hela säsongen och nu börjar allting sätta sig och det börjar stämma. Då får man ett högt självförtroende i gruppen vilket ger oss en enorm styrka.

Match tre i serien spelas på söndag i Ängelholm.

Source: Albin Sundsvik @ Elite Prospects