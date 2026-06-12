Brynäsbacken lånas ut – öppnar för stjärnvärvningen

Aron Dahlqvist ska spela i HockeyAllsvenskan.

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De två senaste säsongerna har backtalangen Aron Dahlqvist kommit upp och fått speltid i SHL för Brynäs. Han har också ett kontrakt med Gävleklubben fram till 2028.

Nu står det däremot klart att Dahlqvist kommer att tillbringa säsongen 2026/27 ute på lån.

Brynäs bekräftar nämligen under fredagen att Aron Dahlqvist lånas ut. Han kommer i stället att spela för Nybro Vikings i HockeyAllsvenskan dit han ansluter på ett säsongslångt lån.

– Det här är ett bra steg för Aron och hans utveckling. Han får möjlighet till mer speltid och kan samla på sig viktiga erfarenheter i seniorhockey. Detta är bra för alla parter och vi tackar Nybro för fint samarbete, säger Brynäs sportchef Johan Alcén.

Öppnar för stjärnvärvning till Brynäs

Aron Dahlqvist, född 2007, kommer från Gävle och har Strömsbro IF som moderklubb. Han har sedan spelat i Brynäs sedan U16-laget. Den storväxte backen är framför allt defensivt präglad och har noterats för 30 SHL-matcher hittills i sin karriär men dock endast fått ströminuter hos Brynäs.

Dahlqvist har varit frekvent i juniorlandslagen hittills i sin karriär och har framför allt spelat i både World Under-17 Hockey Challenge, även kallat det inofficiella U17-VM, 2023 samt spelat i World Junior A Challenge 2025. Han var inte med och spelade i U18-VM för två år sedan men skulle kunna bli aktuell för JVM till vintern.

2025 valdes Aron Dahlqvist av Washington Capitals i den sjätte rundan av NHL-draften.

Att Dahlqvist lånas ut av Brynäs öppnar nu upp en plats i deras backbesättning inför den kommande säsongen. Den platsen skulle kunna fyllas av stjärnbacken Juuso Välimäki som ryktas ansluta till Brynäs från Nordamerika. Just nu ska Välimäki dock spela Calder Cup-final med Chicago Wolves i AHL. Han kommer således inte att bli klar för Brynäs innan han har spelat klart på andra sidan Atlanten.