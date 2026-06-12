John Tortorella vägrar att ge Carter Hart kritik för sitt spel i Stanley Cup-finalen. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

John Tortorella har byggt sin karriär på att vara en av hockeyvärldens mest färgstarka och frispråkiga profiler.

När resultaten går hans väg hyllas han ofta för sin ärlighet och sitt temperament. Men när motgångarna hopar sig kan den tidigare Stanley Cup-mästaren vara betydligt mindre tillmötesgående.

Efter Vegas Golden Knights 2–4-förlust mot Carolina Hurricanes i den femte finalmatchen fick den 67-årige tränaren ännu en gång visa sin korta stubin.

Vegas ligger nu under med 2–3 i matcher i Stanley Cup-finalen, och mycket av eftersnacket har handlat om målvakten Carter Hart , som haft stora problem mot Hurricanes offensiv.

Första målvakten att släppa in fyra mål – fem finaler i rad

Hart har släppt in fyra mål i var och en av de fem senaste finalmatcherna, vilket aldrig hänt att en målvakt i Stanley Cup-finalens historia gjort. De har fått många att fråga sig om det är dags att ge reservmålvakten Adin Hill chansen.

Under presskonferensen efter matchen ställde Daily Faceoffs reporter Jonny Lazarus just den frågan till Tortorella.

– Herregud, det kan vara den dummaste fråga jag har hört, svarade Tortorella.

Det var ett svar som snabbt väckte reaktioner bland både supportrar och hockeyjournalister.

Fortsatt förtroende för Carter Hart

Trots Harts svaga statistik verkar Tortorella inte ha övervägt ett målvaktsbyte.

Adin Hill har visserligen inte heller imponerat under säsongen. På 27 matcher noterades han för en räddningsprocent på 87,0 procent. Samtidigt vet Vegas vad han kan göra i slutspelssammanhang.

Hill spelade en avgörande roll när Golden Knights vann sin första Stanley Cup-titel 2023 och har tidigare visat att han kan leverera under press.

Men Tortorella tycks fortsatt ha fullt förtroende för Hart.

Måste vinna hemma i Vegas

Nu väntar en direkt avgörande match för Golden Knights hemma i T-Mobile Arena.

Vid förlust är säsongen över och Carolina Hurricanes kan säkra Stanley Cup-titeln.

Allt talar samtidigt för att Tortorella kommer att hålla fast vid sin förstamålvakt.

Hans ilska över frågan om ett målvaktsbyte antyder åtminstone att Carter Hart får chansen att revanschera sig när finalserien fortsätter på söndag natt.