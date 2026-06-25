Podcast

Inside Hockey: Stenberg + Celebrini = en våt hockeydröm

Publicerad 25 juni 2026 19:41
Uffe Bodin
Uffe Bodin
Head of Hockey Media
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Har Ivar Stenberg en framtid intill Macklin Celebrini i San Jose Sharks? I podcasten Inside Hockey dreglar Peter Sibner och Uffe Bodin över tanken på att få se det svenska stjärnskottet intill NHL:s senaste superstjärna.

Får vi se Macklin Celebrini och Ivar Stenberg som ett framtida radarpar i NHL, undrar Peter Sibner och Uffe Bodin i Inside Hockey.
Får vi se Macklin Celebrini och Ivar Stenberg som ett framtida radarpar i NHL, undrar Peter Sibner och Uffe Bodin i Inside Hockey.

Tisdagens febrila aktivitet i NHL ger Peter Sibner och Uffe Bodin massor med ammunition till det färska avsnittet av Inside Hockey. 

Det blir stort fokus på William Eklund-trejden som tar den unge svenske forwarden från San Jose till Ottawa – och en återförening med polaren Fabian Zetterlund. Men framför allt på vad den trejden (väl?) får för konsekvenser för Ivar Stenberg inför NHL-draftens första runda natten mellan fredag och lördag.

I och med att Sharks tillskansar sig niondevalet i draften har man plötsligt två val i topp-top – och kan välja både Stenberg som tvåa och en back med det andra valet. Det borde röja alla tvivel ur vägen gällande svenskens destination.

Sibner och Bodin febrar i gång ordentligt på hur Ivar Stenberg skulle kunna se ut intill Macklin Celebrini i framtiden. Samtidigt ser man ingen anledning för William Eklund att vara missnöjd med flytten till Ottawa, ett annat lag – som trots Brady Tkachuks "avhopp" – är på frammarsch.

Innehåll i Inside Hockey

  • Viggo Björcks aktie bara stiger – kan det rent av bli Buffalo Sabres för centern?
  • Chicagos helomvändning – efter Eklund-trejden
  • Milton Gästrin ansluter – St. Louis Blues är på väg att bli det nya Detroit Red Wings under Alexander Steens ledning.
  •  Simon Nemec efterlängtade chans till att få en framskjuten roll efter trejden till Calgary.
  • Var det den amerikanska patriotismen som förstörde förhållandet mellan Brady Tkachuk och Ottawa Senators?
  • Ska kanadensiska lag akta sig för att drafta amerikaner?
  • Blir Darren Raddysh en flipp eller flopp för Toronto Maple Leafs?
  • Mike Babcock är tillbaka i NHL – i årets mest desperata drag.

Inside Hockey spelas in en gång i veckan och sänds i SportSnack Sverige samt finnas tillgänglig på hockeysverige.se, PodPlay, Spotify och Apple Podcasts.

Inside Hockey avsnitt 37

Den här artikeln handlar om:

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