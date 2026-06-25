Tisdagens febrila aktivitet i NHL ger Peter Sibner och Uffe Bodin massor med ammunition till det färska avsnittet av Inside Hockey.
Det blir stort fokus på William Eklund-trejden som tar den unge svenske forwarden från San Jose till Ottawa – och en återförening med polaren Fabian Zetterlund. Men framför allt på vad den trejden (väl?) får för konsekvenser för Ivar Stenberg inför NHL-draftens första runda natten mellan fredag och lördag.
I och med att Sharks tillskansar sig niondevalet i draften har man plötsligt två val i topp-top – och kan välja både Stenberg som tvåa och en back med det andra valet. Det borde röja alla tvivel ur vägen gällande svenskens destination.
Sibner och Bodin febrar i gång ordentligt på hur Ivar Stenberg skulle kunna se ut intill Macklin Celebrini i framtiden. Samtidigt ser man ingen anledning för William Eklund att vara missnöjd med flytten till Ottawa, ett annat lag – som trots Brady Tkachuks "avhopp" – är på frammarsch.
Innehåll i Inside Hockey
- Viggo Björcks aktie bara stiger – kan det rent av bli Buffalo Sabres för centern?
- Chicagos helomvändning – efter Eklund-trejden
- Milton Gästrin ansluter – St. Louis Blues är på väg att bli det nya Detroit Red Wings under Alexander Steens ledning.
- Simon Nemec efterlängtade chans till att få en framskjuten roll efter trejden till Calgary.
- Var det den amerikanska patriotismen som förstörde förhållandet mellan Brady Tkachuk och Ottawa Senators?
- Ska kanadensiska lag akta sig för att drafta amerikaner?
- Blir Darren Raddysh en flipp eller flopp för Toronto Maple Leafs?
- Mike Babcock är tillbaka i NHL – i årets mest desperata drag.
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