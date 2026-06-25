Får vi se Macklin Celebrini och Ivar Stenberg som ett framtida radarpar i NHL, undrar Peter Sibner och Uffe Bodin i Inside Hockey.

Tisdagens febrila aktivitet i NHL ger Peter Sibner och Uffe Bodin massor med ammunition till det färska avsnittet av Inside Hockey.

Det blir stort fokus på William Eklund-trejden som tar den unge svenske forwarden från San Jose till Ottawa – och en återförening med polaren Fabian Zetterlund. Men framför allt på vad den trejden (väl?) får för konsekvenser för Ivar Stenberg inför NHL-draftens första runda natten mellan fredag och lördag.

I och med att Sharks tillskansar sig niondevalet i draften har man plötsligt två val i topp-top – och kan välja både Stenberg som tvåa och en back med det andra valet. Det borde röja alla tvivel ur vägen gällande svenskens destination.

Sibner och Bodin febrar i gång ordentligt på hur Ivar Stenberg skulle kunna se ut intill Macklin Celebrini i framtiden. Samtidigt ser man ingen anledning för William Eklund att vara missnöjd med flytten till Ottawa, ett annat lag – som trots Brady Tkachuks "avhopp" – är på frammarsch.

Innehåll i Inside Hockey

Viggo Björck

Chicagos helomvändning – efter Eklund-trejden

Milton Gästrin

Simon Nemec

Var det den amerikanska patriotismen som förstörde förhållandet mellan Brady Tkachuk och Ottawa Senators?

Ska kanadensiska lag akta sig för att drafta amerikaner?

Blir Darren Raddysh en flipp eller flopp för Toronto Maple Leafs

Mike Babcock är tillbaka i NHL – i årets mest desperata drag.

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