Här är U18-truppen till fyrnationsturneringen

Den 21-23 augusti inleder U18 säsongen med en fyrnationsturnering i Tjeckien. Laget inleder mot värdnationen fredagen den 21 klockan 18.15. Därefter väntar Schweiz och Finland under lördagen respektive söndagen.
Två spelare som gör sina första landskamper är målvakten Nea Lindahl från Växjö Lakers och backen Ida Hansson från Luleå.
– Kul att vi ska starta igång säsongen och göra det i en turnering med väldigt bra motstånd. I och med den här samlingen får vi också möjlighet att lära känna ett antal nya spelare, och testa hur de står sig internationellt. Samtidigt startar vi resan mot säsongens VM-turnering och kommer direkt från start att prata om vikten av bra beteenden, på och utanför isen, som ska hjälpa oss i jakten på en medalj, säger Andreas Karlsson, förbundskapten för Team 18 dam ett pressmeddelande.
Svenska truppen
Målvakter
1 Nea Lindahl, Växjö Lakers HC
30 Thea Holmberg, MoDo Hockey
Backar
3 Ida Hansson, Luleå HF
4 Lova Karlström, MoDo Hockey
5 Emma Johnsson, Linköping HC
6 Vera Svedung, Frölunda HC
7 Ines Sundnäs Grillfors, Brynäs IF
8 Svea Nordqvist, Brynäs IF
26 Nova Stålnacke, Skellefteå AIK
Forwards
10 Filippa Fernström, Brynäs IF
11 Hedvig Augustsson, Partille HK
12 Malou Hassinen, SDE HF
14 Alice Nilson, Brynäs IF
15 Edith Larsson Örnkloo, Luleå HF
16 Sally Mildaeus, Frölunda HC
17 Tilia Lindgren, IF Björklöven
18 Alice Moberg, Brynäs IF
19 Ella Mossberg, Rögle BK
20 Lova Torsson, Linköping HC
21 Greta Johansson, MoDo Hockey
22 Maja Stäring, Frölunda HC
24 Ebba Hesselvall, Brynäs IF
Samtliga matcher spelas i KHNP Arena, Trebic, Tjeckien och visas på svenskhockey.tv.