Här är U18-truppen till fyrnationsturneringen

Sveriges U18 inleder säsongen i Tjeckien Foto: Bildbyrån

Den 21-23 augusti inleder U18 säsongen med en fyrnationsturnering i Tjeckien . Laget inleder mot värdnationen fredagen den 21 klockan 18.15. Därefter väntar Schweiz och Finland under lördagen respektive söndagen.

Två spelare som gör sina första landskamper är målvakten Nea Lindahl från Växjö Lakers och backen Ida Hansson från Luleå .

– Kul att vi ska starta igång säsongen och göra det i en turnering med väldigt bra motstånd. I och med den här samlingen får vi också möjlighet att lära känna ett antal nya spelare, och testa hur de står sig internationellt. Samtidigt startar vi resan mot säsongens VM-turnering och kommer direkt från start att prata om vikten av bra beteenden, på och utanför isen, som ska hjälpa oss i jakten på en medalj, säger Andreas Karlsson, förbundskapten för Team 18 dam ett pressmeddelande.

Svenska truppen

Målvakter

1 Nea Lindahl, Växjö Lakers HC

30 Thea Holmberg, MoDo Hockey

Backar

3 Ida Hansson, Luleå HF

4 Lova Karlström, MoDo Hockey

5 Emma Johnsson, Linköping HC

6 Vera Svedung, Frölunda HC

7 Ines Sundnäs Grillfors, Brynäs IF

8 Svea Nordqvist, Brynäs IF

26 Nova Stålnacke, Skellefteå AIK

Forwards

10 Filippa Fernström, Brynäs IF

11 Hedvig Augustsson, Partille HK

12 Malou Hassinen, SDE HF

14 Alice Nilson, Brynäs IF

15 Edith Larsson Örnkloo, Luleå HF

16 Sally Mildaeus, Frölunda HC

17 Tilia Lindgren, IF Björklöven

18 Alice Moberg, Brynäs IF

19 Ella Mossberg, Rögle BK

20 Lova Torsson, Linköping HC

21 Greta Johansson, MoDo Hockey

22 Maja Stäring, Frölunda HC

24 Ebba Hesselvall, Brynäs IF

Samtliga matcher spelas i KHNP Arena, Trebic, Tjeckien och visas på svenskhockey.tv.