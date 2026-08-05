SHL

Klart: Lämnar efter fem säsonger

Publicerad 05 augusti 2026 09:36
Andreas Larsson
Andreas Larsson
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Efter fem säsonger fick Jacob Olofsson till slut ta klivet upp till SHL med Björklöven. Nu står det klart att centern lämnar klubben.

Jacob Olofsson lämnar Björklöven
Jacob Olofsson lämnar Björklöven

Under tisdagskvällen presenterade Björklöven Robin Kovacs som sin nya spetsvärvning. Idag tar klubben istället farväl när man officiellt meddelar att Jacob Olofsson lämnar efter fem säsonger.

– Jacob har under många år varit en viktig del av Björklöven och haft en stor betydelse för den resa som tagit klubben dit vi är idag. Med sitt engagemang, sin kompetens och sitt hårda arbete har han bidragit till vår utveckling och framgång. 

– Vi lyfter på hatten och riktar ett stort och varmt tack för alla insatser genom åren. Vi önskar Jacob all lycka och framgång i nästa kapitel, säger sportchef Per Kenttä till klubbens hemsida.

Totalt blev det 178 matcher och 91 poäng för Olofsson i Umeå-laget. Nu återstår att se var 26-åringen hamnar härnäst. 

Source: Jacob Olofsson @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

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