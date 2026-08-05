Klart: Lämnar efter fem säsonger

Jacob Olofsson lämnar Björklöven

Under tisdagskvällen presenterade Björklöven Robin Kovacs som sin nya spetsvärvning. Idag tar klubben istället farväl när man officiellt meddelar att Jacob Olofsson lämnar efter fem säsonger.

– Jacob har under många år varit en viktig del av Björklöven och haft en stor betydelse för den resa som tagit klubben dit vi är idag. Med sitt engagemang, sin kompetens och sitt hårda arbete har han bidragit till vår utveckling och framgång.

– Vi lyfter på hatten och riktar ett stort och varmt tack för alla insatser genom åren. Vi önskar Jacob all lycka och framgång i nästa kapitel, säger sportchef Per Kenttä till klubbens hemsida.

Totalt blev det 178 matcher och 91 poäng för Olofsson i Umeå-laget. Nu återstår att se var 26-åringen hamnar härnäst.