När U20-säsongen nu kommit igång står Svenska Ishockeyförbundet inför en stor utmaning. Det menar hockeysverige.se's Martin Jansson och Simon Eld i podcasten Framtidens stjärnor.

Det hela handlar om att vi nu är inne på år två av "exceptional status"-lösningen där klubbarna själva kan nominera U17-spelare de anser ska få kliva upp i den äldre juniorserien efter jul. Något som öppnar för stor debatt, inte minst efter att både Milan Sundström och Douglas Johnsson godkändes i fjol.

– Det kommer att bli lite kaos med det i år. Jag tycker att förbundet har satt sig i en lite märklig situation med hela konceptet, och i år har vi så extremt många duktiga forwards att jag tror att det kommer bli lite ramaskri i klubbarna, säger Martin Jansson i senaste avsnittet.

Förra året ansökte fyra klubbar om statusen, men i och med 50 procent gick igenom är ribban nu en helt annan än begreppet "exceptional" antyder.

– Då blir det att man det här året kommer att behöva ge det till minst fyra stycken, skulle jag säga, säger Jansson.

– Ja, jag tror att man inte kommer att orka stå emot när det kommer så många klubbar som vill att deras spelare ska gå först, tillägger Eld.

Förslaget: Rotera spelare – en uppe per match

Sett till insatserna under landslagssamlingarna med 10-kullen pekas HV71:s Isak Alvudd ut som en stor favorit att få statusen, men även Brynäs IF Leon Roos, samt Örebro Hockey-duon Lucas Roynezon och Milo Spelkvist. Situationen där de två sistnämnde spelar i samma klubb lyfts även som ett argument mot den nuvarande utformningen.

– Om bara den ena får det kan det bli en onödig spänning mellan två lagkamrater. Det skapar lite onödiga debatter på olika håll, säger Eld.

"Exceptional status"-lösningen infördes för att minska stressen, av Mike Helber, men nu är inte heller han kvar på förbundet.

– Jag tycker att man borde ha gjort om det här inför den här säsongen – kanske en liten twist på det: Efter jul så får varje klubb plocka upp en spelare till U20-matcher, men det behöver inte vara samma hela tiden. Då får man det här med en äldre U20-serie, men slipper hålla på med den här bedömningen som jag tror kan bli ganska jobbig i år.

Framtidens stjärnor inför seriestarten i U20 Nationell

Medverkande: Martin Jansson och Simon Eld.

00:00 - Programstart

02:55 - Han blir årets målvakt

06:00 - Här kommer det att bli kaos i år

13:56 - Klubben som kan få en del kritik för sin värvningsstrategi

20:05 - De tar hem SM-guldet

26:04 - De blir den stora utmanaren

31:08 - Här kommer det att bytas ut gubbar

35:50 - Han vinner poängligan