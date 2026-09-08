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När U20-säsongen nu kommit igång står Svenska Ishockeyförbundet inför en stor utmaning. Det menar hockeysverige.se's Martin Jansson och Simon Eld i podcasten Framtidens stjärnor.
Det hela handlar om att vi nu är inne på år två av "exceptional status"-lösningen där klubbarna själva kan nominera U17-spelare de anser ska få kliva upp i den äldre juniorserien efter jul. Något som öppnar för stor debatt, inte minst efter att både Milan Sundström och Douglas Johnsson godkändes i fjol.
– Det kommer att bli lite kaos med det i år. Jag tycker att förbundet har satt sig i en lite märklig situation med hela konceptet, och i år har vi så extremt många duktiga forwards att jag tror att det kommer bli lite ramaskri i klubbarna, säger Martin Jansson i senaste avsnittet.
Förra året ansökte fyra klubbar om statusen, men i och med 50 procent gick igenom är ribban nu en helt annan än begreppet "exceptional" antyder.
– Då blir det att man det här året kommer att behöva ge det till minst fyra stycken, skulle jag säga, säger Jansson.
– Ja, jag tror att man inte kommer att orka stå emot när det kommer så många klubbar som vill att deras spelare ska gå först, tillägger Eld.
Förslaget: Rotera spelare – en uppe per match
Sett till insatserna under landslagssamlingarna med 10-kullen pekas HV71:s Isak Alvudd ut som en stor favorit att få statusen, men även Brynäs IF Leon Roos, samt Örebro Hockey-duon Lucas Roynezon och Milo Spelkvist. Situationen där de två sistnämnde spelar i samma klubb lyfts även som ett argument mot den nuvarande utformningen.
– Om bara den ena får det kan det bli en onödig spänning mellan två lagkamrater. Det skapar lite onödiga debatter på olika håll, säger Eld.
"Exceptional status"-lösningen infördes för att minska stressen, av Mike Helber, men nu är inte heller han kvar på förbundet.
– Jag tycker att man borde ha gjort om det här inför den här säsongen – kanske en liten twist på det: Efter jul så får varje klubb plocka upp en spelare till U20-matcher, men det behöver inte vara samma hela tiden. Då får man det här med en äldre U20-serie, men slipper hålla på med den här bedömningen som jag tror kan bli ganska jobbig i år.
Framtidens stjärnor inför seriestarten i U20 Nationell
Medverkande: Martin Jansson och Simon Eld.
00:00 - Programstart
02:55 - Han blir årets målvakt
06:00 - Här kommer det att bli kaos i år
13:56 - Klubben som kan få en del kritik för sin värvningsstrategi
20:05 - De tar hem SM-guldet
26:04 - De blir den stora utmanaren
31:08 - Här kommer det att bytas ut gubbar
35:50 - Han vinner poängligan