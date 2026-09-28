Lämnade moderklubben Rögle - i jakt på genombrottet

Marwin Jarbsjö har bytt Rögle mot Almtuna.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån.

TEGERA ARENA/LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Almtuna IS var många gånger det bättre laget i mötet med Leksands IF, men förlorade med 3–2. Mycket av spelövertaget byggde på idel utvisningar och powerplay för Uppsalalaget. En av lagets mest spännande spelare är nyförvärvet från Rögle BK, Marwin Jarbsjö, som var besviken när hockeysverige.se träffade honom efter matchen.

– Jag tyckte ändå att vi kom ut starkt och gav Leksand en bra match. Leksand är ett bra lag, men vi hade chanser att kunna vinna den här matchen. En bra insats från oss.

Almtuna hade tre powerplay i första perioden utan att få hål på Marcus Gidlöf, vilket såklart påverkade matchen i negativ riktning för bortalaget.

– Vi hade många powerplay i matchen och det var avgörande. Man måste göra mål i powerplay. Det får vi träna på, för det är viktiga saker.

Hur ser du på din prestation?

– Jag tycker ändå att den var ganska bra, men känner att jag kan komma upp lite till. Jag hade en bra försäsong. Jag har spelat bra med Anton Ohlsson och Bruno Osmanis, men vi har haft det lite tufft i början och det har inte studsat vår väg riktigt.

– Det är bara att jobba vidare, och vi vet vad vi kan. Själv får jag bara hoppas att det lossnar.

Lämnat Rögle - för första gången

20-åringen har under mer eller mindre hela sin hockeykarriär spelat för hemmaklubben Rögle. En anledning till att han valde hockeyn berodde på hans morbror.

– Mest var det jag själv som ville till ishallen, men min morbror Micke Johansson spelade också.

– När jag var två år tog jag med mamma och pappa till allmänhetens åkning för att jag ville köra. Sedan dess har det varit hockey hela tiden, säger Jarbsjö som såklart under uppväxten hade sina förebilder i Rögles A-lag.

– Det är rätt många i Rögle som jag har haft koll på, men det är framför allt de här lite äldre: (Dennis) Everberg, (Daniel) Zaar, (Leon) Bristedt… De som har varit där ett tag.

Daniel Zaar är en idol.

Foto: Bildbyrån.

Hur var det då att spela i samma lag som det här gänget?

– Det var en cool känsla att få hänga, snacka och spela hockey med dem. Jag har Zaars klubba upphängd på väggen hemma och bilder på några av dem.

Fick känna på det med Troja

Senaste säsongen spelade Marwin Jarbsjö dels i Rögle, dels i Troja.

– En speciell säsong. Mycket upp och ner mellan A-laget och J20. Mot slutet kände jag lite att jag behövde utvecklas och ta ett kliv. Då fick jag chansen i Troja.

– Det var en bra utlåning för min del. Jag fick mycket förtroende där och mycket speltid.

Marwin Jarbsjö i moderklubben Rögle.

Foto: Bildbyrån.

Det blev både spel i slutspelet med Rögle och negativt kval med Troja för honom i slutet av säsongen.

– Exakt. Det var en stor skillnad där och mycket som hände i slutet. Dessutom var jag med mycket i J20, så det var många matcher på en gång.

– Såklart var det en stor skillnad med Rögle som kom till SM-final och Troja som försökte hålla sig kvar i Hockeyallsvenskan. Det var ändå coolt att uppleva båda två. Kul att få vara med Rögle i slutspelet och kolla på min moderklubb när de försökte ta SM-guld.

– Sedan var det kul att få spela lite seniorhockey med Troja och hjälpa dem att försöka kampa om att hålla sig kvar.

Marwin Jarbsjö trivs i Almtuna

Efter sin tid i Rögle valde han att byta till Hockeyallsvenskan och spela för Almtuna.

– Almtuna har producerat många spelare som kommit hit, tagit kliv, utvecklats och som sedan slussats upp i SHL.

– (Jonas) Almtorp ringde mig och agenten och sa att han tyckte om mitt spel. Han hade mycket bra att säga, så jag blev sugen på att komma hit och göra samma resa som vissa andra. Till exempel som (Lucas) Stockselius, Mikkel Øby-Olsen.

– Första tiden här har faktiskt varit jättebra. Det är dessutom första gången jag flyttat hemifrån, och då är det alltid lite speciellt. Man måste klara sig själv och så. Jag har kommit in jättebra i laget och alla är jätteschyssta.

– Det har varit mycket snack om att Almtuna alltid har en bra grupp, och det kan jag helt instämma i. Jättebra hittills.

Marwin Jarbsjö i Almtuna.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vilka förväntningar har du på tiden i Almtuna?

– Om vi ser till i dag (läs: i går) så stod vi upp bra mot Leksand. De är ett topplag i serien och de senaste matcherna vi spelat har varit jämna.

– Vi måste bara ge det sista lilla så att vi kan vinna och ta de här extra poängen. Jag tror att vi då lätt kan komma topp sex.

Vad krävs det då av er om ni ska vara där uppe och slåss?

– Som jag sa, det här sista lilla måste sitta: att vi inte släpper in de här sista målen i matcherna, att vi håller ledningen, special teams och att göra mål i ”pp”, avslutar Marwin Jarbsjö.