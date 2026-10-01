SHL

Utbytt - efter 4 mål på 11 skott

Publicerad 01 oktober 2026 20:26
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Redaktör
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Växjö blir överkört i Umeå och efter 27 minuter fick målvakten Adam Åhman lämna kassen.

Adam Åhman byttes ut mot Ludvig Persson. Foto: Bildbyrån
Adam Åhman byttes ut mot Ludvig Persson. Foto: Bildbyrån

Växjö Lakers gästade ikväll IF Björklöven. Två lag som blandat och gett i inledningen på säsongen. Växjö kom till Umeå med 17 insläppta mål på de första fyra matcherna, och mot Björklöven skulle det svaga försvars- och målvaktsspelet fortsätta för smålänningarna. 

Åhman utbytt - efter 27 minuter

Redan efter drygt två minuter skulle Tristen Robins ge Löven ledningen med 1-0 via ett avslut som såg långt ifrån otagbart ut för Adam Åhman. Tre minuter senare kunde Fredrik Forsberg öka på till 2-0 i powerplay. 

När den andra akten sedan drog igång dröjde det inte mer än 25 sekunder innan Oscar Tellström kunde öka på till 3-0 för hemmalaget. Gästernas fall slutade inte där. Efter 7.40 kom också 4-0 från Axel Ottosson, och då fick Adam Åhman lämna över målburen till Ludvig Persson efter att ha släppt fyra mål på endast elva skott emot sig. 

Lakers kunde reducera till 4-1 innan den andra perioden var över. 

-- Våra första 10 kommer vi inte ut alls som vi vill. Vi vet att de kommer komma ut och köra, 2-0 i rumpan efter 10 minuter. Inte okej, säger Joel Persson i TV4 efter två perioder.

Knappt fem omgångar har Växjö, det normalt sätt så försvarsstarka Lakers,  nu släppt in 21 mål. Sämst i hela SHL. 

Växjö reducerade sedan ytterligare en gång, men Björklöven vann med 4-2

Björklöven - Växjö 4-2 (2-0, 2-1, 0-1)

Björklöven: Tristen Robins, Fredrik Forsberg, Axel Ottosson, Oscar Tellström
Växjö: Eemeli Soumi, Olivier Nadeau 

Den här artikeln handlar om:

IF BjörklövenVäxjö Lakers