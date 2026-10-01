Utbytt - efter 4 mål på 11 skott

Adam Åhman byttes ut mot Ludvig Persson. Foto: Bildbyrån

Växjö Lakers gästade ikväll IF Björklöven. Två lag som blandat och gett i inledningen på säsongen. Växjö kom till Umeå med 17 insläppta mål på de första fyra matcherna, och mot Björklöven skulle det svaga försvars- och målvaktsspelet fortsätta för smålänningarna.

Åhman utbytt - efter 27 minuter

Redan efter drygt två minuter skulle Tristen Robins ge Löven ledningen med 1-0 via ett avslut som såg långt ifrån otagbart ut för Adam Åhman. Tre minuter senare kunde Fredrik Forsberg öka på till 2-0 i powerplay.

När den andra akten sedan drog igång dröjde det inte mer än 25 sekunder innan Oscar Tellström kunde öka på till 3-0 för hemmalaget. Gästernas fall slutade inte där. Efter 7.40 kom också 4-0 från Axel Ottosson, och då fick Adam Åhman lämna över målburen till Ludvig Persson efter att ha släppt fyra mål på endast elva skott emot sig.

Lakers kunde reducera till 4-1 innan den andra perioden var över.

-- Våra första 10 kommer vi inte ut alls som vi vill. Vi vet att de kommer komma ut och köra, 2-0 i rumpan efter 10 minuter. Inte okej, säger Joel Persson i TV4 efter två perioder.

Knappt fem omgångar har Växjö, det normalt sätt så försvarsstarka Lakers, nu släppt in 21 mål. Sämst i hela SHL.

Växjö reducerade sedan ytterligare en gång, men Björklöven vann med 4-2



Björklöven - Växjö 4-2 (2-0, 2-1, 0-1)

Björklöven: Tristen Robins, Fredrik Forsberg, Axel Ottosson, Oscar Tellström

Växjö: Eemeli Soumi, Olivier Nadeau