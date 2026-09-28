Svidande kritik mot Detroit – för hanteringen av svensken

Simon Edvinsson saknar fortfarande kontrakt med Detroit. Foto: James Guillory-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Det fortsätter att vara stökigt i Detroit Red Wings.

Svenskklubben har haft en sommar man helst vill glömma efter att ha missat slutspel för tionde säsongen i rad förra säsongen. Först bad kaptenen Dylan Larkin om en trejd, därefter fick general managern och klubbikonen Steve Yzerman lämna sin post som general manager – varpå klubben inte lyckades hitta en permanent ersättare trots en flera månader lång sökprocess. I stället går man in i säsongen med Yzermans tidigare assisterande GM Shawn Horcoff som en temporär lösning.

Mitt i allting har förhandlingarna kring ett nytt kontrakt med den svenske backen Simon Edvinsson strandat.

Trots att han saknade avtal inför träningslägret begav 23-åringen sig till Detroit och deltog på campen. Men något kontrakt har parterna trots det inte lyckats enas om.

Detroit vill skriva brokontrakt med Simon Edvinsson

I senaste avsnittet av Sportsnets podcast 32 Thoughts avslöjade insidern Elliotte Friedman att Red Wings försöker sajna Edvinsson till ett brokontrakt på ett par år. Det är information som skapat stor frustration och ilska bland fansen.

I en tid där lönetaket är på väg att sticka i väg uppåt de närmaste åren försöker de flesta NHL-klubbar få sina unga, talangfulla spelare under kontrakt så länge som möjligt. Det här är också en poäng som The Athletics Max Bultman för fram i en krönika på The Athletic där han kritiserar Red Wings för sitt tillvägagångssätt med Edvinsson.

"Det är svårt att förstå hur det kan vara aktuellt för ett lag som för närvarande har mer än 20 miljoner dollar i utrymme under lönetaket och som dessutom har de flesta av sina andra kärnspelare under kontrakt för de kommande åren, med undantag för Alex DeBrincat. Detroit har ingen lönetakspress som väntar runt hörnet", skriver Bultman och fortsätter:

"Kan mycket väl få sitt stora genombrott"

"Om det trots allt blir ett brokontrakt kommer det att framstå som ett misstag för Detroit från första dagen, eftersom klubben då missar möjligheten att skriva ett längre avtal med honom. Edvinsson kan mycket väl få sitt stora genombrott under de kommande ett eller två åren och samtidigt börja producera mer offensivt, precis när lönetaket väntas skjuta i höjden.

"Men även om han inte gör det – även om han bara fortsätter på den utvecklingskurva han befinner sig på nu – finns det ingen anledning för Detroit att vara rädda för ett kontrakt värt tio eller elva miljoner dollar i genomsnitt per säsong. Det kommer snart att utgöra en betydligt mindre andel av lönetaket. Edvinsson och Moritz Seider skulle fortfarande tillsammans inte tjäna lika mycket som Cale Makar kommer att göra om ett år."

Simon Edvinssons marknadsvärde har skjutit i höjden

Detroit hade kunnat inleda en förhandling om en förlängning med Edvinsson redan 1 juli 2025. Men till skillnad från andra NHL-lag som satsat på sina talanger valde klubben att ha is i magen. Det menar Bultman har kostat dem en hel del extra pengar. Efter att backar som Zeev Buium och Pavel Mintjukov skrivit dollarstinna kontrakt under sommaren har den svenske tvåmetersbackens marknadsvärde skjutit i höjden ytterligare.

Max Bultman tror att hanteringen av Simon Edvinsson ytterligare kommer att förvärra en redan problematisk situation ytterligare för Detroit Red Wings.

"Allt tyder på ännu mer kortsiktigt tänkande från en organisation som har skjutit problemen framför sig hela sommaren – och som på alla sätt verkar ha blivit sämre av det", avslutar han.

Simon Edvinsson valdes av Red Wings som fjärde spelare i NHL-draften 2021. Han har spelat 175 NHL-matcher för klubben och noterats för 60 poäng.