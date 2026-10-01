Uppgifter: Stort SHL-intresse för succéspelaren

Calle Karlsson har gjort stor succé i inledningen av säsongen. Foto: Bildbyrån

IK Oskarshamn-produkten Calle Karlsson gick miste om chansen till spel i college förra säsongen på grund av visumproblem. Karlsson gjorde istället stor succé i Hockeyettan när han noterades för 54 poäng med Borlänge HF. 22-åringen gjorde klart med Oskarshamn redan i januari i år, men övergången offentliggjordes först efter föregående säsong.

SHL-intresse för Calle Karlsson

Väl i Hockeyallsvenskan har Karlsson fortsatt att leverera och har varit en av ligans hetaste spelare under inledningen av säsongen. Hittills har han svarat för sex mål och fem assist och toppar poängligan.

Succéspelarens inledningen har inte gått obemärkt förbi och nu rapporterar Barometern att forwarden lockat till sig intresse från mer än en handfull SHL-klubbar.

Calle Karlsson har en SHL-match på meritlistan för Oskarshamn 23/24. Säsongen 2024/2025 flyttade han till Nordamerika för spel i juniorligan NAHL med Rochester Jr. Americans där han stod för 73 poäng (31+42) på sina 59 matcher. Dessutom blev 14 poäng på 12 slutspelsmatcher.

Kontraktet med Oskarshamn stäcker sig över säsongen 2027/2028.